До 120 тисяч: українці з якими професіями найбільше заробляють у Європі

Так як в європейських країнах спостерігаються більш високі заробітні плати, українці не втрачають можливості виїхати за кордон. Так стало відомо, які професії найбільш високооплачувані в сусідній державі Польщі. Про це свідчать пропозиції на популярному кадровому порталі work.ua .





Згідно з даними, в Польщі українські заробітчани можуть отримувати в місяць до 120 тисяч гривень. Найвищі заробітні плати передбачені працівникам медичної сфери, далекобійникам і директорам з персоналу. Розмір зарплати медиків у Польщі становить від 42 до 120 тисяч гривень. Компанії пропонують українцям працевлаштування в державних і приватних лікарнях згідно з офіційним трудовим договором.

Також на високі зарплати можуть розраховувати директора з персоналу, так як щомісячна оплата праці становить від 65 до 85 тисяч гривень. Для того щоб влаштуватися на цю роботу українцям знадобитися мати відповідний досвід роботи не менш, ніж 2 роки, знання англійської мови на рівні С1, готовність працювати тривалий час в іншій державі. Також роботодавці вітають знання польської мови.

Далекобійники в Польщі зможуть заробляти щомісяця по 72 тисячі гривень. Однак на цю вакансію розглядаються тільки представники в віці до 56 років з досвідом роботи в Україні не менше 1 року, і 3 місяцями в європейських країнах. Для працевлаштування необхідно знання англійської або німецької мови та сертифікат ADR.