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Прикмети на гроші: як правильно поводитись з грошима, щоб вони вас любили

14.08.2021
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Гроші є посередниками між людьми, ймовірно, тому наші предки вважали, що зайвими вони ніколи не будуть. Не випадково з банкнотами і монетами пов’язано так багато повір’їв.


Як зробити так, щоб гроші завжди водилися? Чи можна залишати собі купюри, знайдені на вулиці? Що не можна робити з грошима в різні дні тижня?

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Прикмети на залучення грошей

Для залучення грошей з давніх часів існували різні ритуали. Деякі люди в ці прикмети вірять досі.

  1. Вважається, що краще не брати гроші з рук в руки. Згідно прикметам, їх необхідно покласти на будь-яку поверхню, наприклад, на стіл.
  2. З купюрами рекомендують поводитись дбайливо. Не м’яти їх, складати в гаманці лицьовою стороною до власника і від більшого номіналу до меншого.
  3. У гаманці також рекомендують зберігати нерозмінну монету або купюру. Вважається, що цей талісман буде притягувати грошову енергію.
  4. У гаманці не повинно бути зайвих паперів – це сміття нібито може витіснити гроші.
  5. Вірять, що в будинку не повинно бути порожніх судин. У ємність краще покласти кілька монет.
  6. Гроші, які з’явилися раптово, незаплановано, згідно з повір’ями, краще роздати.
  7. А ще деякі носять в гаманці монети з дірочками, щоб гроші ніколи не переводилися.

Прикмети на гроші по днях тижня

Існує думка, що від дня тижня залежить добробут людини. Існують навіть пов’язані з цим особливі прикмети.

  • У понеділок та неділю не можна брати і давати гроші в борг, інакше обидві сторони чекає збиток.
  • У вівторок, згідно з прикметами, краще не робити ніяких покупок, а також не брати до уваги гроші, щоб не залишитися з порожнім гаманцем в найближчий місяць.
  • У середу гроші витрачати можна тільки на покупку корисних речей. А ще в цей день роблять пожертвування. Вірять, що такий вчинок окупиться сторицею.
  • У четвер прийнято повертати борги, тоді труднощів з грошима в майбутньому стане менше.
  • П’ятницю називають найкращим часом для обліку та фінансового планування.
  • Субота вважається найсприятливішим днем ​​для дрібних і великих витрат. Ще в цей час радять вкладати гроші для їх росту і примноження.

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14.08.2021
1 хвилина на прочитання

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