Прикмети на гроші: як правильно поводитись з грошима, щоб вони вас любили

Гроші є посередниками між людьми, ймовірно, тому наші предки вважали, що зайвими вони ніколи не будуть. Не випадково з банкнотами і монетами пов’язано так багато повір’їв.





Як зробити так, щоб гроші завжди водилися? Чи можна залишати собі купюри, знайдені на вулиці? Що не можна робити з грошима в різні дні тижня?

Прикмети на залучення грошей

Для залучення грошей з давніх часів існували різні ритуали. Деякі люди в ці прикмети вірять досі.

Вважається, що краще не брати гроші з рук в руки. Згідно прикметам, їх необхідно покласти на будь-яку поверхню, наприклад, на стіл. З купюрами рекомендують поводитись дбайливо. Не м’яти їх, складати в гаманці лицьовою стороною до власника і від більшого номіналу до меншого. У гаманці також рекомендують зберігати нерозмінну монету або купюру. Вважається, що цей талісман буде притягувати грошову енергію. У гаманці не повинно бути зайвих паперів – це сміття нібито може витіснити гроші. Вірять, що в будинку не повинно бути порожніх судин. У ємність краще покласти кілька монет. Гроші, які з’явилися раптово, незаплановано, згідно з повір’ями, краще роздати. А ще деякі носять в гаманці монети з дірочками, щоб гроші ніколи не переводилися.

Прикмети на гроші по днях тижня

Існує думка, що від дня тижня залежить добробут людини. Існують навіть пов’язані з цим особливі прикмети.