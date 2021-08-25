Кращий сервіс для вигідних покупок з Amazon

Якщо ви віддаєте перевагу рішенню здійснювати покупки в американському онлайн-магазині Amazon, напевно, знаєте, наскільки важливо, щоб доставка товару в Україну проходила безпечно, швидко і вигідно. Допоможе виконати це завдання оперативно та якісно компанія USAinUA з великим стажем роботи в даному напрямку. Співробітники організації готові допомогти як досвідченим покупцям онлайн-магазинів США, так і новачкам у світі американського шопінгу.





Переваги здійснення покупок разом з компанією USAinUA

Співпрацюючи з компанією USAinUA, покупець може розраховувати на низку переваг.

Покупки на Амазон будуть обходитися дешевше – в середньому на 70 %, ніж аналогічна продукція в Україні. Товари з США мають високу якість – асортимент представлений фірмовими брендами. доставка с amazon займає від 7 днів у випадку з авіасполученням, від 28 днів – морським транспортом. Компанія бере на себе відповідальність за виплату компенсації клієнтові, якщо терміни доставки порушені. Можна купити оригінальні речі, які не знайти ні в одному українському бутіку або онлайн-магазині.

Але і це ще не все. Кожен клієнт компанії отримує можливість взяти участь в реферальній програмі, що дозволяє заробити грошові бонуси, які можна використовувати для подальшої оплати послуг. Замовникам надається кешбек на товари. Поширюється накопичувальна програма навіть на доставку товарів з США.

Про компанію USAinUA

USAinUA працює на ринку понад 7 років. До послуг співробітників організації звернулося понад 200 тисяч чоловік, велика частина яких залишилася постійними клієнтами та задоволені співпрацею. Фірма здійснила доставку більше мільйона товарів своїх замовників. Незважаючи на свій солідний досвід і гарантію надійної співпраці, USAinUA ніколи не ставить високі ціни за послуги. Якщо порівняти цінову політику компанії з конкурентами ринку, вартість за доставку товарів з магазину «Амазон» здійснюється за умови найнижчої ціни, а саме:

море – від 3,95 долара за кілограм ваги;

авіа – від 5,95 долара за кілограм ваги.

Якість послуги доставки залишається на незмінно високому рівні. Кожен клієнт знає, що може розраховувати на прийнятні ціни, безпечне та надійне транспортування свого замовлення з США. Терміни строго дотримані, лише в разі форс-мажору можуть бути порушені. На рахунку компанії USAinUA такі випадки – велика рідкість. Клієнти все одно залишаються задоволені, адже можуть розраховувати на компенсацію витрат.

Компанія додатково гарантує економію часу та коштів замовників на митне оформлення. Не варто турбуватися про оформлення декларацій. Досвідчені співробітники організації візьмуть цю задачу на себе, роблячи все можливе, щоб позбавити клієнта від зайвої суєти і турбот. У разі необхідності співробітники допоможуть визначитися з покупкою товару на «Амазон», підберуть позицію за найбільш вигідною ціною і проконсультують щодо розмірної сітки речей або взуття.

Оцініть вигідність покупок з американського онлайн-магазину Amazon за надійної підтримки USAinUA особисто.