Может ли взорваться батарея на телефоне?

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и одним из их главных компонентов является литий-ионная батарея. Несмотря на то, что такие аккумуляторы обычно безопасны, случаи их взрывов и возгораний иногда происходят. Важно понимать причины, по которым это может случиться, и знать статистику таких инцидентов.

Причины взрыва батарей

Литий-ионные акб работают за счёт химической реакции, и, как любые электрохимические устройства, они могут выйти из строя. Основные причины взрыва включают:

Перегрев . Если батарея подвергается сильному тепловому воздействию, это может вызвать неконтролируемую химическую реакцию, известную как “тепловой разгон”. Этот процесс может привести к взрыву или возгоранию.

. Если батарея подвергается сильному тепловому воздействию, это может вызвать неконтролируемую химическую реакцию, известную как “тепловой разгон”. Этот процесс может привести к взрыву или возгоранию. Механическое повреждение . Удары или повреждения батареи могут привести к короткому замыканию внутри ячеек, что также вызывает перегрев.

. Удары или повреждения батареи могут привести к короткому замыканию внутри ячеек, что также вызывает перегрев. Дефект производства . Ошибки на производстве могут привести к неправильной изоляции электродов или утечке электролита, что повышает риск возгорания.

. Ошибки на производстве могут привести к неправильной изоляции электродов или утечке электролита, что повышает риск возгорания. Перезарядка. Литий-ионные батареи чувствительны к напряжению, и если зарядное устройство не контролирует процесс зарядки, может произойти перегрев и взрыв.

Статистика инцидентов

Хотя случаи взрыва батарей встречаются редко, они привлекают значительное внимание, особенно после инцидентов с такими моделями, как Samsung Galaxy Note 7. В 2016 году было зарегистрировано более 100 случаев возгорания и взрыва батарей этой модели, что привело к её глобальному отзыву.

Согласно отчётам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, ежегодно в стране фиксируется несколько сотен инцидентов, связанных с перегревом или возгоранием аккумуляторов смартфонов. При этом, по оценкам, доля таких случаев составляет менее0,01% от общего числа смартфонов в мире. Для сравнения, в 2020 году в мире было произведено более 1,3 миллиарда смартфонов, но лишь несколько тысяч случаев перегрева батарей были зафиксированы по всему миру.

Предотвращение инцидентов

Производители постоянно совершенствуют технологии безопасности, включая:

Системы защиты от перегрева в самих батареях. Так, аккумуляторы на Айфонах не будут заряжаться, если температура выше 35°C.

в самих батареях. Так, аккумуляторы на Айфонах не будут заряжаться, если температура выше 35°C. Интеллектуальные зарядные устройства , которые контролируют процесс зарядки и предотвращают перезаряд.

, которые контролируют процесс зарядки и предотвращают перезаряд. Качественные тестирования перед выпуском устройств на рынок.

Кроме того, пользователям рекомендуется соблюдать несколько простых правил: избегать использования несертифицированных зарядных устройств, не оставлять телефон на зарядке при высоких температурах и не использовать устройства с явными повреждениями батареи. Если аккумулятор вздулся или издает звуки, немедленно замените его на новый.

Как выбрать безопасную и качественную батарею на замены на телефон?

Выбор батареи для замены в смартфоне — это важный шаг, который влияет на безопасность и производительность устройства. Чтобы правильно выбрать аккумулятор, необходимо учитывать несколько ключевых факторов.

Оригинальная или совместимая батарея

Оригинальные батареи . Наиболее безопасный и надежный вариант — использовать оригинальную батарею от производителя телефона. Такие батареи полностью совместимы с устройством и обладают встроенными системами безопасности.

. Наиболее безопасный и надежный вариант — использовать оригинальную батарею от производителя телефона. Такие батареи полностью совместимы с устройством и обладают встроенными системами безопасности. Совместимые батареи. Это сторонние батареи, произведенные неофициальными производителями, но совместимые с вашим устройством. Их стоимость может быть ниже, но качество может варьироваться. Выбрать качественные запчасти на смартфон можно в интернет-магазине “UParts”.

Совместимость по модели

Каждая модель смартфона имеет свои уникальные требования к батарее. Убедитесь, что выбранная батарея подходит по следующим параметрам:

Размер и форма . Аккумулятор должен физически помещаться в корпус телефона.

. Аккумулятор должен физически помещаться в корпус телефона. Емкость и напряжение . Соответствие техническим характеристикам оригинальной батареи (например, напряжение в вольтах и емкость в миллиампер-часах, мАч) важно для правильной работы телефона.

. Соответствие техническим характеристикам оригинальной батареи (например, напряжение в вольтах и емкость в миллиампер-часах, мАч) важно для правильной работы телефона. Коннекторы. Контакты батареи должны подходить под разъемы вашего устройства.

Качество и сертификация

Покупайте батареи с гарантией и сертификацией качества (например, CE или RoHS). Это гарантия того, что аккумулятор прошел тесты на безопасность и соответствует международным стандартам.

Хотя риск взрыва батареи существует, он крайне мал. Современные устройства оборудованы множеством систем безопасности, и лишь в редких случаях дефектные или повреждённые батареи могут представлять опасность. Чтобы минимизировать риск, важно соблюдать рекомендации производителя и следить за состоянием своего устройства. Для замены аккумулятора выбирайте качественные запчасти у проверенных продавцов.