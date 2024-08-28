Стабільність у нестабільних умовах: як забезпечити роботу систем безпеки під час відключень електроенергії?

Погодьтеся, часті відключення світла через атаки на енергетичну інфраструктуру стали частиною нашої реальності. Сьогодні в Україні немає жодної людини, яка не чула про джерела безперебійного живлення для аварійного освітлення, холодильника, котла опалення, телевізора або іншої побутової техніки.

Крім того, в умовах нестабільного електропостачання особливу увагу слід приділяти мережевому обладнанню та системам безпеки, які часто опиняються без захисту в разі раптового збою живлення:

● Відсутність інтернету через простій роутера.

● Збої в роботі маршрутизатора, відеореєстратора або камер спостереження.

● Пошкодження чутливих компонентів системи сигналізації, порушення роботи датчиків і сирени.

● Скидання налаштувань або виникнення програмних помилок.

● Втрата віддаленого доступу до системи відеоспостереження.

На перший погляд, усе просто – потрібно під’єднати обладнання до системи резервного живлення, і проблему вирішено. Не поспішайте так робити! Фахівці зі встановлення відеоспостереження та охоронної сигналізації рекомендують створити виділену лінію резервного живлення для мережевого обладнання та систем безпеки.

Технічні експерти GreenVision, провідного українського бренду систем відеоспостереження, розповіли, чому виділений блок безперебійного живлення – розумний крок. Як це допоможе уникнути потенційних ризиків і зберегти працездатність критично важливих систем?

Низьковольтний блок безперебійного живлення: призначення та принцип роботи

Низьковольтні джерела безперебійного живлення (ДБЖ) забезпечують безперервне живлення електричних приладів, що працюють на низькій напрузі, зазвичай від 5 до 48V.

ДБЖ складається з блоку безперебійного живлення та акумуляторної батареї (зовнішня або вбудована, залежно від моделі). Безперебійники для відеоспостереження із зовнішнім акумулятором укладені в спеціальний захисний бокс (із пластику або металу). На дверцятах розташований індикатор роботи UPS, щоб ви могли контролювати статус.

На відміну від стандартних ДБЖ з напругою 220 V (звичайна для побутової мережі), джерело безперебійного живлення 12V призначене для обладнання, яке використовує постійний струм (DC):

● Роутери та модеми. Мережеві пристрої, що забезпечують доступ до інтернету, зазвичай працюють на напрузі 5-12V. Якщо у вас встановлено оптоволокно, ДБЖ для роутера – надійне рішення для забезпечення автономного живлення.

● Системи відеоспостереження. IP-камери, відеореєстратори (DVR/NVR) та інші компоненти відеоспостереження з джерелом живлення 12-24V.

● Охоронна та побутова сигналізація. Контролери, датчики руху, сирени та інші елементи DC 9-12V.

● Мережеві комутатори та маршрутизатори в невеликих офісах або домашніх мережах (12-48 V DC).

● Телекомунікаційне обладнання. Ретранслятори, радіомодулі та інші телекомунікаційні пристрої, що використовуються для передавання даних і зв’язку.

● Контролери розумного будинку. Пристрої для керування домашньою автоматизацією, як-от розумні замки, термостати і датчики, зазвичай потребують живлення від 5-12 V DC.

● Системи контролю доступу. Електронні замки, біометричні сканери та інші системи контролю доступу.

У разі вимкнення електроенергії блок безперебійного живлення для відеоспостереження забезпечує резервною електроенергією під’єднані пристрої, запобігаючи їхньому вимкненню.

Безперебійник для сигналізації захищає чутливе обладнання від стрибків і перепадів напруги, які можуть пошкодити або вивести його з ладу.

ДБЖ для роутера забезпечує стабільну напругу, необхідну для коректної роботи низьковольтних приладів, унеможливлюючи коливання, які можуть спричинити збої або неправильну роботу обладнання.

3 причини встановити виділену лінію безперебійного живлення для роутера, системи відеоспостереження та охоронної сигналізації

Оптимізація роботи пристроїв

Виділена лінія забезпечує стабільне і безперебійне живлення для критично важливого обладнання, такого як, наприклад, роутери. Це усуває ризик падіння напруги або перевантаження, які можуть виникнути під час під’єднання до загальної системи безперебійного живлення, розрахованої на вищу напругу.

Енергоефективність

ДБЖ для системи відеоспостереження, охоронної сигналізації тощо працюють із напругою 12/48V, тобто в процесі резервного живлення не потрібно перетворювати змінний струм на постійний. Це значно скорочує втрати енергії в процесі перетворення. Низьковольтні ДБЖ економічніші, ніж традиційні системи, призначені для роботи з побутовими приладами. Це дає змогу знизити навантаження на загальну систему електропостачання і поліпшити ефективність використання енергії.

Підвищена надійність

Виділена лінія знижує ризик відмов і конфліктів між різними пристроями, підключеними до однієї загальної системи. Наприклад, різкий стрибок споживання енергії великими побутовими приладами не вплине на роботу низьковольтного обладнання.

GreenVision – відеоспостереження з українським інтелектом