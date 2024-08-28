Рис більше не потрібен: смартфон можна просушити від води за допомогою перегляду відео

Що робити, якщо промок смартфон? Найпоширеніша порада сумнівної ефективності – покласти його в рис. Але що робити, якщо зовсім випадково рису під рукою не виявилося? Можна запустити спеціальний ролик на YouTube. Журналісти The Verge перевірили його ефективність.

Цьому відео вже чотири роки, у нього 45 мільйонів переглядів і майже 150 тисяч коментарів, переважно від вдячних користувачів. Але тільки в The Verge додумалися підійти до справи з усією серйозністю. Журналісти звернулися по допомогу до iFixit і в якості піддослідних взяли чотири смартфони: iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 і Nokia 7.1.

Відео для сушіння смартфонів працює наступним чином. Зображення не важливе, важливий тільки низькочастотний звук, який змушує сильно вібрувати динаміки смартфона. Тим самим вони начебто мають виштовхувати вологу з корпусу телефона. Подібним чином працює вологозахист в Apple Watch.

Під час експерименту всі чотири смартфони помістили в ємність із водою, розведеною барвником, який світиться в ультрафіолеті. Телефони намокали протягом хвилини, потім їх вийняли, струснули і на ніч увімкнули відтворення «осушувального» відео з YouTube. На ранок апарати розібрали і пошукали сліди барвника.

Результати неоднозначні. Pixel 7 Pro виявився повністю сухим, Nokia 7.1 – ближче до зіпсованого стану, iPhone 13 і Pixel 3 – щось середнє між двома крайнощами. За словами експертів, відео працює, але не бездоганно. Хоча такий ролик справді допомагає видалити вологу навколо динаміка, він не вплине на USB-порт або слот для SIM-карти. “Подібні відео не зашкодять, але й назвати їх гарантованим способом порятунку втоплених смартфонів не можна”, – зазначили в iFixit.