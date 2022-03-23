Xiaomi готує перший автомобіль та прошивку MIUI 13.5

Пам’ятаєте часи, коли китайські автомобілі розглядалися як щось неякісне? Минуло десять років і ринок змінився настільки, що у кожному, навіть найменшому місті світу, нікого вже не здивувати машинами від китайських брендів.





У нас немає сумнівів у тому, що перший же автомобіль Xiaomi стане продаватися величезними тиражами, тому що компанія Лей Цзюня ще рік тому заявляла, що планує скласти конкуренцію таким іменитим брендам як Haval і Geely.

Трохи сухих фактів:

Вже зараз в автомобільному підрозділі Xiaomi працює близько 500 людей

Початковий капітал “Xiaomi Automobile Co. Ltd” склав 10 мільярдів юанів

Завод із серійного виробництва автомобілів Xiaomi дозволить випускати 300 000 машин на рік (на першому етапі 150 000)

Перший зразок буде показаний публіці у третьому кварталі 2022 року, а серійне виробництво стартує у 2024 році.

Але яким буде перший автомобіль від Xiaomi? Звичайно ж зі сцени нам представлять електричний суперкар, з обтічними лініями, відмінною обробкою салону і продуктивністю середнього ноутбука, але ви ж розумієте, що таке авто куплять одиниці, а ринку потрібна практичність.

В мережі гуляє інформація про те, що першим автомобілем для глобального ринку стане здешевлена ​​копія моделі Bestune T77.

Компанія Xiaomi вела переговори з “Great Wall” про випуск спільного седана, але судячи з усього вирішила піти простим шляхом і просто перевипустити готову модель з невеликими доробками та логотипом MI.

У будь-якому випадку перший електричний автомобіль власного виробництва стане на конвеєр не раніше 2024 року, скоріше всього, в цей же час ми побачимо Bestune T77 в новому вигляді.

MIUI 13.5

Проміжна версія MIUI під номером 13.5 справді існує. Як і у випадку з MIUI 12.5 Enchanced Edition, оновлення стане перехідною ланкою між версіями Android для смартфонів минулих років.

У глобальній версії буде додано налаштування та можливості анонсовані в MIUI 13 для ринку Китаю (повна підтримка віджетів, розумний розподіл заряду батареї тощо). Тестові зборки MIUI 13.5 з’являтимуться найближчими місяцями.

Щоб не займати ваш час перерахуванням моделей, розповімо, як просто можна зрозуміти, чи отримає ваш смартфон це оновлення. Насамперед воно покликане усунути програмні помилки сумісності MIUI 13 та Android 11.

Саме через погану сумісність, смартфони минулих років все ще чекають на оновлення MIUI 13 (Android 11), а всі смартфони які компанія оновить до будь-якої з версій MIUI на базі Android 12, обов’язково отримають MIUI 13.5.

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