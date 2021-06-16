В Україні починається «пресинг» власників криптовалюти – доведеться платити податки державі

Представники влади України звернули увагу на величезні доходи українців, які інвестують гроші в криптовалюту. Тепер трейдерів очікує контроль з боку спеціально створюваного органу, втрата анонімності і величезні податки.





Подробиці нового законопроекту

Варто відразу ж уточнити, що всі ці вимоги викладені в новому законопроекті «Про віртуальні активи», автором якого став Олександр Борняк, заступника голови Мінцифри. У документі чиновник вимагає негайно врегулювати питання з кріптотрейдерами, яких в Україні виявилося несподівано багато – наша країна зайняла 10 місце в рейтингу доходів від криптовалюти по світу. Аналітики з’ясували, що українці примудрилися заробити 400 мільйонів доларів з вкладів в токени, що сильно обурило владу, яка вирішила скористатися ситуацією і відібрати частину цих грошей в свої кишені.

Якщо коротко, то Борняк в своєму документі зажадав наступне:

обкласти інвесторів податком, щоб «припинити незаконне збагачення злочинним шляхом»;

зобов’язати всі кріптовалютні біржі надати повні дані про всіх своїх клієнтів контролюючим органам;

створити Національну службу з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА), яка буде безпосередньо контролювати доходи учасників ринку;

виключити анонімність трейдерів, змусивши їх розкрити свою особистість за будь-якої операції, пов’язаної з криптовалютою.

Фактично, Борняк вирішив «легально пограбувати» всіх українських трейдерів і створити групу, яка не дасть їм проводити операції з криптовалютами анонімно. Скільки будуть отримувати ці самі «контролери» чиновник розсудливо промовчав.

Експерти відреагували на заяви Борнякова досить скептично – вони вважають, що трейдери просто підуть в іноземні компанії, які дозволяють проводити анонімні операції з криптовалютою, але не стануть платити податки.