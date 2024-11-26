Топ ТВ-приставок на 2024/2025 год: обзор лучших моделей на украинском рынке

ТВ-приставки превращают обычный телевизор в многофункциональный медиацентр, открывая доступ к огромному количеству контента и приложений. Однако рынок переполнен, и выбрать оптимальную модель — задача не из легких. Рассмотрим лучшие варианты в 2024/2025 году.

Xiaomi TV Box S (2nd Gen)

TV Box S второго поколения — флагманская модель, которая заслуженно занимает первое место в нашем рейтинге. Инженеры разработали сбалансированное устройство, благодаря чему смарт-приставка Xiaomi получила все необходимое для отличного опыта использования:

поддержка 4K Ultra HD, Dolby Vision и HDR10+; процессор Cortex-A55 с 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти; операционная система Google TV; поддержка Dolby Atmos и DTS-HD; Wi-Fi 2.4/5 ГГц и Bluetooth.

Xiaomi TV Box S (2nd Gen) — мощное и универсальное устройство, способное удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. Оно отлично подходит для просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр.

Android TV Box X96Q

X96Q — компактная и доступная ТВ-приставка, которая предлагает базовый набор функций для превращения обычного телевизора в смарт-устройство. Несмотря на невысокую цену, X96Q оснащена процессором Allwinner H313 с частотой 1.35 ГГц, который обеспечивает достаточную производительность для большинства повседневных задач. 2 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. 16 ГБ ПЗУ достаточно для установки основных программ и хранения некоторого количества локального контента. Операционная система Android 10 с AOSP (Android Open Source Project) предоставляет доступ ко множеству приложений и сервисов. Наличие Wi-Fi и LAN-порта обеспечивает гибкость в выборе способа подключения к интернету. Владельцы могут выбрать наиболее удобный и стабильный вариант в зависимости от условий использования. Android TV Box X96Q — выбор для тех, кто ищет бюджетное решение для превращения обычного телевизора в смарт-устройство. Приставка подходит для просмотра онлайн-видео, использования стриминговых сервисов и запуска простых приложений.

Artline TvBox KM6

Artline TvBox KM6 — мощная и функциональная ТВ-приставка с расширенными возможностями для опытных владельцев. Устройство отличается высокой производительностью и гибкостью настроек, что делает его привлекательным выбором для энтузиастов и любителей технологий. Ключевые особенности модели:

процессор Amlogic S922X; 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной; поддержка 4K-видео; Android (AOSP) с root-правами; возможность расширения памяти до 32 ГБ.

Области применения Artline TvBox KM6 разнообразны: от просмотра видео и игр до использования в качестве мини-компьютера или сервера.

Все представленные в рейтинге модели выделяются уникальными особенностями и отлично себя показывают в конкретных задачах. Какой из гаджетов выбрать — вопрос личных предпочтений и предполагаемых сценариев использования.