Стоит ли покупать обновленные AirPods Pro 2?

Компания Apple часто обновляет свою технику. К примеру, новые модели iPhone выходят почти ежегодно, тогда как наушники бренд последний раз обновлял еще три года назад. Речь идет об AirPods Pro. И вот наконец-то поклонники яблочной корпорации дождались нового поколения наушников аирподс про 2. В продаже они появились буквально в начале осени и сразу привлекли к себе внимание миллионов пользователей по всему миру. Еще бы, обновления же после трехлетнего перерыва должны быть впечатляющими. Но действительно ли это так? Стоят ли новые наушники внимания? Давайте разбираться.

Что нового появилось у AirPods Pro 2?

Заметим, что и предыдущее поколение достаточно достойное. Обычные PRO имеют отличное шумоподавление, они воспроизводят любой тип музыки, подходят для использования во время активных тренировок и имеют отличный аккумулятор. Если сделать выводы из различных обзоров, в AirPods Pro 2 все эти опции оставили, усовершенствовали и дополнили новыми. Некоторые уже называют второе поколение настоящим прорывом в мире музыки. И вот чем Apple удивляют на сей раз:

Обновленный чип Н2. Процессор с новым чипом стал настоящим прорывом и главной изюминкой наушников. Теперь они еще быстрее соединяются со смартфоном, еще более оперативно воспроизводят звук. Можно настроить индивидуальное звучание, для этого нужно с помощью фронтальной камеры измерить голову и уши, и наушники сохранят индивидуальный вариант звучания именно для вас. Обновленные драйверы и специальный усилитель позволяют наслаждаться настоящим басом и чистой музыкой на любой частоте. Шумоподавление, как минимум вдвое эффективнее, чем в предыдущем поколении. Улучшен и режим прозрачности. Он реагирует на особо громкие звуки. Производительность нового поколения тоже выросла. Теперь на одном заряде можно беспрерывно слушать музыку минимум 6 часов. Это на 1,5 часа больше, чем было раньше.

Зрительно наушники похожи, а некоторые подумали, что амбушюры и вовсе идентичны, как у AirPods Pro, но это не так. Во-первых, в комплекте AirPods Pro 2 есть четыре пары амбушюры вместо двух, и в отличие от первого поколения их сетка не так плотна, что обеспечивает еще лучшее звучание.

Комфортный процесс зарядки и усовершенствованный сенсор

Новое поколение не получило зарядку USB-C, но зато наушники можно зарядить многими другими способами:

кабель, который идет в комплекте;

оригинальным зарядным от iPhone;

оригинальным зарядным от Apple Watch;

беспроводной зарядкой MagSafe.

И любым другим устройством, имеющим сертификацию Qi. Возможность заряжать наушники беспроводной зарядкой покорила многих. Но это не все фишки нового поколения. В частности, усовершенствованы и сенсоры, которые теперь реагируют и распознают обычные смахивания руками. Это гарантирует, что наушники случайно не выключатся во время неаккуратного взмаха руки.

И если iPhone 14, таки немного разочаровал поклонников “яблок”, то AirPods Pro 2 совершенно наоборот: удивили и порадовали. По мнению многих экспертов на данный момент это лучшая модель на рынке, аналоги которой появятся еще не скоро.