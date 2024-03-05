Більше не Маск: названо ім’я найбагатшої людини на планеті

Рейтинг найбагатших людей світу очолив американський підприємець і засновник компанії Amazon Джефф Безос. Це місце він посів уперше з 2021 року. Такі дані опублікувало агентство Bloomberg у розділі “Індекс мільярдерів”.

Статки Безоса за минулу добу скоротилися на 500 мільйонів доларів і зараз оцінюються у 200 мільярдів доларів. З початку року в його гаманці додалося 23,4 мільярда доларів.

Друге місце посів американський підприємець, власник соцмережі X Ілон Маск із сумою 198 мільярдів доларів. Він втратив 17,6 мільярда доларів.

Третю позицію посів власник групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француз Бернар Арно. Його статки оцінюють у 198 мільярдів доларів.

Слід зазначити, що в рейтингу також фігурує і українець. Найбагатшим нашим співвітчизником виявився Рінат Ахметов, його статки оцінюють у 6,4 мільярда доларів. Його ім’я розташоване на 417-му місці.