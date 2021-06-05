“Нова пошта” запустила революційний функціонал: керувати можна всім

Клієнти «Нової пошти» отримали можливість самостійно керувати всім, що стосується доставки. Завдяки новому революційному функціоналу, можна продовжити термін зберігання у відділенні, переадресувати бандероль, та відмовитись від неї. Також можна зробити оплату послуг або дізнатись інформацію про місцезнаходження посилки – і все це, не виходячи з дому.





Як тільки клієнт отримує повідомлення, що посилка відправлена, то йому в СМС та Viber надсилають ще посилання на службу, завдяки якій можна керувати бандероллю. Додатком можна керувати за допомогою комп’ютера та смартфона.

Як зазначив Олександр Бульба, керівник відділу СЕО «Нової Пошти», кожного місяця 4 мільйони клієнтів слідкують за своїми посилками в компанії. Раніше можна було лише дізнатись про статус відправлення та сплатити за нього, а щоб зробити інші операції потрібно було дзвонити в інформаційний центр, у відділення або скористатися мобільним застосунком. Нова функція дозволить заощадити час та самостійно керувати посилкою.

Нижче подані нові опції, що доступні клієнтам:

Продовження терміну зберігання у випадку режиму авто повернення. Віднині клієнти самостійно та безкоштовно можуть продовжити час зберігання ще на 3 дні з інтернет-магазинів, де налаштована функція автоматичного повернення.

Переадресація доставлення. Клієнти зможуть через сайт самостійно переадресувати відправлення на інші відділення, або на постомати.

Перенесення доставлення. Час та дату доставлення можна перенести також самостійно в онлайн-режимі.

Повернення відправнику. Такою опцією наділений лише відправник. Він має можливість повернути посилку.

Відмова від бандеролі. Це можна зробити на сайті, не треба відправлятись у відділення.

Детальний рух посилки. Вся історія руху бандеролі буде розписана на сайті.

Деталізований рахунок оплати. Клієнт може отримати рахунок з усіма подробицями, щоб знати, за що він платить.

Цікаво, що такі дії може робити лише відправник чи отримувач, дані яких містить експрес-накладна. Для цього треба запустити та пройти двох факторну авторизацію на сайті компанії.