Туры в Мармарис – особенности курорта Турции

Мармарис — популярный курорт, расположенный на побережье Эгейского моря. Город находится в живописной тихой бухте, где два моря — Эгейское и Средиземное соединяются. Курорт окружен горами, красивой флорой, различными памятниками природы. Приобретая туры в Мармарис, вы сможете недорого жить в 2-х-3-х звездочных отелях, которые расположены в самом центре города. Если вы хотите отдохнуть с шиком, то выбирайте отели, которые стоят близко к морю, и в которых есть все удобства для проживания. Если же вы собираетесь отправиться в путешествие с детьми, рассмотрите варианты в поселках Турунч, а также Ичмелер.





Море и пляжи Мармариса

Мармарис расположен в одной из бухт, поэтому море здесь преимущественно тихое, нет ветров, поэтому не бывает и слишком больших волн. Часто по морю проводят экскурсии. Береговая линия очень длинная, охватывает несколько километров, достигает поселка Ичмелер.

Пляжи здесь небольшие, поэтому людей здесь достаточно много. Лежаки стоят очень близко друг к другу. Для тех, кто живет в отелях, которые арендуют часть муниципального пляжа, лежаки-зонтики предоставляются бесплатно. Пляжи обустроены раздевалками, душами, за использование которых не нужно платить никому.

Песок, которым усыпаны пляжи, преимущественно серого цвета. Близ дорогих гостиниц пляж может быть усыпан золотистым песком. Что касается воды, то она холоднее, чем в Кемере и Анталии. Даже если приехать сюда в июле или августе, когда жара находится в пике, все равно море не будет как «парное молоко».

Чем заняться

Для молодежи здесь имеется много развлечений. Они могут посещать рестораны, ходить на тусовки в ночные клубы, которых здесь большое количество. Что касается семейных пар с детьми, то обязательно стоит посетить один из двух аквапарков — Aqua Dream Water Park и Atlantis. Первый построен на холме, а второй расположен у самого моря. Во втором больше развлечений для детей — невысокие горки. Сюда можно добираться самостоятельно или же заказать экскурсию, чтобы вас привезли сюда на трансфере.

Достопримечательности города, что посмотреть в Мармарисе

Приезжая в Мармарис, вы можете осмотреть его главные достопримечательности:

Старый город (район Тэпэ). По старинным улочкам можно гулять бесконечно — вы словно попадаете в прошлое и по-настоящему отдыхаете, оторвавшись от реальности. Цветущие дворы, идеально белые домики, маленькие старые кафе — все это создает колорит культуры города. Замок Мармарис. Эта крепость находится на возвышенности. Она была возведена благодаря содействию Султана Великолепного еще в далеком 1522 году. Замок считается музеем, который можно посетить за символическую плату. Парк Археологии «Скалы благополучия». Расположен совсем рядом с площадью, на которой вы сможете увидеть поющие фонтаны. Скалы украшают декоративные растения, в том числе и кактусы. В нем можно найти и древние артефакты, которые найдены в окрестностях города. Вход в парк свободный. Памятник Ататюрку. В самом центре города поставлен памятник одному из деятелей страны — Мустафе Кемалю Ататюрку. Это известный реформатор, почитаемый в Турции.

Также вы можете прогуляться по набережной, которая считается одной из самых длинных в стране. Составляет 13 км и соединяет город с поселком Ичмелер. Можно гулять, наслаждаться видами эвкалиптов, пальм, свежим морским воздухом.

Где купить туры в Мармарис

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