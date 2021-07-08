Пенсіонерам-українцям додадуть до пенсії ще 800 гривень – названі дати

Уряд збирається значно збільшити пенсії українців, причому зробити це в кілька етапів з поступовим зростанням суми. В середньому підвищення складе 800 гривень, остаточна сума залежить від статусу пенсіонера і його віку.





Що відомо про підвищення

Дану інформацію надав прес-центр Пенсійного фонду України. Згідно із задумом керівників відомства, підвищення буде поетапним, чиновники прив’яжуть його до зростання мінімальної заробітної плати, а також нововведень, пов’язаних з пенсійною реформою. За заявленим планом нововведення будуть реалізовуватися наступним чином.

Підвищення мінімального розміру пенсії. Разом з підвищенням мінімальної зарплати трохи підросте і розмір пенсії – тепер вона буде складати одну тисячу дев’ятсот тридцять чотири гривні, а не 1854. Також буде підвищена надбавка за кожен рік стажу понад норму – вона складе 19,3 гривень замість 18,5. Зростання, пов’язані з мінімальною заробітною платою. У грудні 2021 року в Україні підніметься мінімальна заробітна плата (вона складе 6,5 тисяч гривень). У зв’язку з цим мінімальна пенсія, яка становить 40% від мінімальної з/п, також зросте і складе 2,6 тисячі гривень без вирахування податків. Надбавка за вік. Пенсіонерам, які старше 75 років, уряд надасть надбавку до пенсії, яка складе 400 гривень. Тобто понад звичайну пенсію кожен такий житель країни буде отримувати зазначену суму. Ввести цю надбавку уряд планував в липні, проте тепер переніс подію на осінь 2021.

Однак, як показує дослідження Мінсоцполітики, навіть з надбавками пенсіонери залишаться на межі бідності. Згідно з підрахунками фахівців, для нормального життя в Україні людям потрібно 3,6 тисяч гривень доходу мінімум.