Для чого потрібні ГДЗ

Існування ГДЗ — не секрет ні для кого. Про них знають школярі, батьки, вчителі. Всі ставляться до допоміжних навчальних посібників по-різному. Діти одностайно вважають розв’язники корисними. У дорослих думки не такі однозначні. Дехто навіть переконаний, що готові домашні завдання можуть нашкодити розумовим здібностям. Прибічники цієї теорії не знають, як і для чого потрібно правильно використовувати ГДЗ. Якщо не списувати з них бездумно, жодних негативних наслідків не буде.





Для тих, хто не хоче купувати розв’язники у паперовому форматі, доступна альтернатива в електронному вигляді. Онлайн-ГДЗ пропонує Вшколе сайт. Це портал, на якому можна безплатно користуватися збірниками готових домашок з усіх предметів шкільної програми.

Популярність онлайн-розв’язників легко пояснити. По-перше, за них не потрібно платити. Цей факт примушує деяких скептиків «перейти на бік ГДЗ». По-друге, вони не займають вільне місце на полиці з підручниками або у портфелі. Школяр може носити розв’язники з собою (у телефоні або планшеті), навіть не помічаючи цього.

Потреба у готових домашніх завданнях виникає як у «двієчників», так і у відмінників. Щоправда, мета використання відрізняється.

Діти, які навчаються не дуже добре, списують з ГДЗ, щоб досягти вищих показників успішності. Гарними оцінками за домашні завдання вони компенсують низькі оцінки за роботу в класі.

«Передовики» навчання звертаються по допомогу до розв’язників, коли потрібно підготуватися до навчальних змагань або ж перевірити себе.

Можливості готових домашніх завдань

Використовувати ГДЗ доцільно, щоб:

Зменшити витрати часу на виконання домашки

Середньостатистичний учень витрачає на ДЗ від 1 до 4 годин (залежно від класу). За умови наявності додаткових занять або гуртків, у щоденному розкладі це майже весь вільний час.

Особливо «виснажують» складні завдання з математики, української мови, біології, хімії, інформатики.

ГДЗ з інформатики 8 класу від порталу Vshkole дозволяють виконувати вправи та проєкти в кілька разів швидше.

Впевнитися у власних знаннях

Не у всіх батьків є можливість перевіряти домашні завдання у дітей. Дехто не встигає приділяти час цьому процесу через роботу або величезну кількість побутових справ.

Через невпевненість у правильності ДЗ школярі хвилюються та нервують. Позбутися зайвих переживань допомагають розв’язники. Вони чудово підходять для самоперевірки.

Надолужити згаяне

Не страшно пропустити кілька днів школи, якщо під рукою є якісний збірник готових домашніх завдань. У тандемі з підручником, він дозволяє швидко вивчити пропущені теми. Шкільний підручник відповідає за теоретичні знання, а розв’язник — за практику (розв’язання задач або рівнянь, доведення теорем).

Функції ГДЗ недооцінені. Збірники з правильними відповідями до вправ з підручників, робочих зошитів, тест-контролю «рятують» школярів від хронічної втоми та стресу.