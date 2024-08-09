Інтернет пропонує море безкоштовних онлайн-ігор, від рольових пригод із приголомшливою графікою, які затягують на тижні, до аркадних ігор із ризиком і винагородою та безкоштовних ігрових автоматів. Проте ніщо не зрівняється з гострим відчуттям і припливом адреналіну, коли ви жертвуєте ферзя і ставите шах конем в останні секунди бліца.

Новий мобільний застосунок Lichess дає змогу відчути азарт багатовікової гри в шахи абсолютно безкоштовно, прямо у вашій кишені. Завдяки цьому безкоштовному застосунку ви покращите власні уміння гри за допомогою сучасних шахових головоломок, завдань та двобоїв із гравцями з усього світу, не витрачаючи жодної копійки.

А ще тут простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Навіть дошка й годинник здаються кращими, ніж раніше. Одразу після запуску, ця платформа здобула неймовірний успіх, тому зараз бета-версія застосунку конкурує з Chess.com — головним застосунком для гри в шахи на планеті.

Пристебніть ремені, майбутні гросмейстери, адже ми розкриємо всі можливості бета-версії Lichess (із доступним широкому загалу сирцевим кодом), над якою спільнота розробників працювала майже 2 роки.

Ось що очікує на шахістів у нових шахах.

Тут є все: огляд інтерфейсу

На відміну від старої програми із меню, що випадало, нова версія пропонує фіксовану нижню панель навігації з кнопками «Додому», «Головоломки», «Інструменти», «Годинник» і «Налаштування».

Кнопка «Додому» дає змогу переглядати інформаційну панель гравця, відстежувати свій прогрес у розділі активності та оновлювати свій профіль. Створити гру ще ніколи не було так просто, адже це можна зробити лише за кілька натискань, а саме за допомогою кнопок створення швидкої чи власної гри.

В «Інструментах» є годинник, який можна використовувати для гри з реальними людьми, а також дошка аналізу, яка демонструє неточності, помилки та промахи. Для користувачів з ОС Android 12 та пізніше Lichess легко адаптується до колірної схеми вашої системи.

У розділі «Головоломки» також з’явився тренер із тактики, який допоможе розкрити в собі «Михайла Таля». Кнопка «Дивитися» дає змогу спостерігати за улюбленими гравцями та стрімерами з найвищим рейтингом.

Іконка «Налаштування» дає змогу налаштувати власні уподобання, разом із «дзен-режимом», щоби приховати рейтинг суперника й зосередитися на шахах.

Lichess ТБ та стримери

Хіба ми не хвилюємося, коли Магнус Карлсен, він же «GM DrNykterstein», несподівано з’являється на титулованих аренах або Даніель Народицький, «GM RebeccaHarris», надзвичайно швидко перемагає Алірезу, Ендрю Танга, Ніхаль Саррін у супербліцах на кількох аренах поспіль?

Бета-версія цієї програми дає змогу спостерігати за всіма улюбленими аренами, де виступають улюблені стрімери, на кшталт Жигалко Сергія та CFN Fatality, і де вони борються за перемогу в титулованих чемпіонатах.

Шахи в реальному часі та заочні шахи

Ви можете змагатися з друзями та кинути виклик суперникам з усього світу в класичних, швидких, бліцах та кулях або супербліцах. Якщо вам подобаються повільні шахи, можна поволі розробляти стратегію в покрокових іграх у заочні шахи.

Цей формат дає змогу грати у власному темпі, адже кожен гравець має кілька днів, щоби зробити наступний хід.

Головоломки

Ви можете розв’язувати головоломки на певну тему або спробувати на практиці улюблені дебюти. Тут можна випробувати конкретні тактики, на кшталт вилки, пінь та кинджального нападу.

Залежно від уподобань, можна братися за головоломки різної складності, щоби постійно вдосконалювати власні навички розв’язування задач. Така можливість гарантує, що ви зможете грати в шахи, навіть у дорозі.

Шторм/перегони з головоломок

Хто тут найпрудкіший?! Ця блискавична функція дає змогу перевірити власну швидкість і точність за 3 хвилин. Можна розв’язувати сотні головоломок, аби побити особистий рекорд, або змагатися з друзями в турнірах зі шторму головоломок. Це фантастичний спосіб покращити навички розпізнавання образів та ухвалення рішень у стресових умовах.

Налаштуйте власні уподобання

Для найкращого персоналізованого досвіду, Lichess дозволяє вибирати між класичним дизайном і нетрадиційними темами дошки й фігур для створення візуально привабливого шахового середовища за індивідуальним смаком.

У грі Bullet Brawlers (бліц-бешкетники) можна ввімкнути переходи (вигукніть Хікару Накамуру, аби призвати бога переходів) й автоматичне просування ферзя. Також можна ввімкнути автоматичне триразове повторення і скасування ходу за згодою опонента.

Якщо ви віддаєте перевагу приватній грі, вимкніть режим стеження за вами іншими гравцями.

Приєднуйтеся до світової шахової спільноти

Ця програма не обмежується шахами — тут можна стати одним із меценатів, брати участь у форумах, вести блог і спілкуватися зі спільнотою гравців і розробників.

Бета-версія Lichess доступна більше як 55 мовами, тому ви зможете користуватися функціями програми зрозумілою для вас мовою.

Шах і мат!

Здається, що розробники Lichess опанували мистецтво говоріння лише тоді, коли настає час поставити шах і мат.

Платформа стає дедалі кращою з кожним днем завдяки надійним заходам щодо боротьби із онлайн шахраями та постійному прагненню забезпечити безперешкодний ігровий процес для всіх любителів шахів.

Lichess — це більше не звичайна гра в шахи, це чемпіон, який пропонує найкращу безкоштовну, вільну та відкриту програму для гри в шахи.

У бета-версії застосунку є все, чого можна бажати, і йовірно, що, за допомогою фінальної версії, спільнота безкоштовних шахів поставить мат конкурентам.