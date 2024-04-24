Чим заряджати Айфон 15? Обираємо кращий зарядний пристрій для iPhone 15 Pro

Вітаємо власників найновішого iPhone 15 Pro!

Цей потужний смартфон оснащений акумулятором місткістю 3274 мАг, що забезпечує відмінну автономність. Але, як і будь-який гаджет, Айфон 15 Про https://avic.com.ua/iphone/seriya–iphone-15-pro потребує регулярного заряджання. Вибір правильного зарядного пристрою є не просто питанням зручності, а й запорукою безпеки / довговічності будь-якого «яблучного» смартфона. У цій статті магазин електроніки Avic розглядають аспекти зарядки iPhone 15 Pro: від типів зарядних пристроїв до окремих рекомендацій щодо їх вибору. Отже, почнемо з того, чим взагалі можна заряджати батареї айфонів?

Типи зарядних пристроїв для iPhone 15 Pro – плюси та мінуси

Оригінальний зарядний пристрій Apple

Тандем сертифікованих аксесуарів – Lightning-кабель + адаптер живлення – пропонують швидкість заряджання 20 Вт, а також гарантовану сумісність та безпеку. Але вони дорожчі за аналоги від сторонніх виробників і не підтримують зарядку зі швидкістю, наприклад, 30 Вт або 45 Вт. До того ж тут обов’язково наявність доступу до електромережі.

Бездротова зарядка MagSafe

Покладіть iPhone 15 Pro на зарядний пристрій та процес стартує!

MagSafe Charger мають стильний дизайн, який впишеться у будь-який інтер’єр. Вони також підходять для заряджання AirPods та Apple Watch.

Серед мінусів даного аксесуару – повільніша зарядка, ніж за допомогою Lightning-кабелю, а також потреба в чохлі з магнітом MagSafe.

Сторонні зарядні пристрої для iPhone 15 Pro

Сертифіковані MFi

Існують різні конфігурації за різними цінами. З різноманітним дизайном, функціями та потужністю. Більшість пристроїв підтримують швидке заряджання 18 Вт, 30 Вт або 45 Вт, сумісні з iPhone 15 Pro. Але якість та надійність таких «зарядок» варіюється.

Несертифіковані зарядні пристрої

Найдешевші на ринку! Але можуть пошкодити iPhone 15 Про в процесі зарядки. До того ж часто на роботу такого пристрою відсутня гарантія, швидкість зарядки при цьому може значно падати. Деякі аксесуари взагалі не працюють з iPhone 15 Pro!

На що звернути увагу, вибираючи зарядку?

Чинники, які слід враховувати під час покупки зарядного пристрою для смартфона Apple, очевидні:

сумісність;

швидкість заряджання;

безпека;

ціна;

відгуки користувачів.

Пам’ятайте: правильний вибір зарядного пристрою – це інвестиція в безпеку та довговічність вашого iPhone 15 Pro.

Рекомендації щодо вибору зарядки для Айфона 15

А зараз конкретика.

Якщо вас цікавить найшвидша зарядка, вибирайте оригінальний зарядний пристрій Apple 20W USB-C Power Adapter.

Для бездротового накопичення енергії в батареї айфону слід придбати оригінальний зарядний пристрій Apple MagSafe Charger.

Щоб відновлювати рівень батареї там, де немає доступу до розетки, придивіться до павербанку. Як варіант, підійде Anker PowerCore III Slim 10000mAh.

Якщо ж ви шукайте універсальний варіант для заряджання свого 15 Pro, то зарядка Belkin BOOSTCHARGE Pro USB-C Wall Charger with 18W Delivery – один з кращих варіантів.

Головне, що стосується будь-якого зарядного пристрою для iPhone 15 – це те, що використовувати потрібно тільки сертифіковані моделі. Також не лишайте зарядку підключеною до мережі на тривалий час (щоб не допустити перегрів батареї), і не заряджайте Apple iPhone у вологому середовищі. У такому разі зарядне до айфона, та й сам iPhone, прослужать довше.

Придбати iPhone 15 Pro та зарядку до нього можна в магазині Авік у Харкові з доставкою по Україні.