Где лучше всего покупать технику Apple: выбираем надежного продавца

Если девайсы от бюджетных производителей, например, того же Xiaomi можно заказать даже в Китае, то вот с изделиями Apple ситуация гораздо серьезнее. Дело в цене и значительном количестве подделок на рынке. Согласитесь, очень грустно заплатить 1000 долларов за новенький айфон, и получить дешевую подделку, которая через несколько дней начнет глючить. Даже если речь не об айфонах, а например о TV приставке https://jabko.ua/rus/gadzheti-i-drugoe/gadzheti-apple/apple-tv/ от “яблочной корпорации”, которая стоит на порядок дешевле, все равно хочется купить исключительно оригинал. Чтобы не быть обманутым, нужно правильно выбирать продавца. К счастью в Украине достаточно официальных представителей компании из Купертино, где можно без опасений делать подобные покупки.

На что обращать внимание выбирая продавца

Чтобы без опасений отдавать средства за дорогой девайс, нужно выбирать продавца по следующим критериям:

Узкопрофильность. Лучше всего покупать технику Apple в так называемых “яблочных” магазинах, которые в 90% только ее и реализуют. Наличие обширной сети магазинов. Выбирайте компанию, которая имеет магазины во многих городах, известна и “на слуху”. Репутация. Отзывы клиентов имеют большое значение, как и то, сколько лет на рынке работает компания. Дополнительные сервисы. Важно, предлагает ли продавец клиентам дополнительные услуги, как, например, рассрочку, обмен старой техники на новую и т.д. Далеко не все компании предлагают айфон бу в кредит и тем более не все дают на подержанную технику долговременную гарантию. Также хорошим признаком является наличие собственного сервисного центра. Наличие качественного сайта, где можно ознакомиться со всем ассортиментом, условиями покупки, оплаты, возможного возврата.

Если магазин отвечает всем вышеперечисленным условиям, технику здесь можно заказывать даже онлайн, не боясь, что в посылке приедет какая-то фальшивка.

Как делать нельзя?

Некоторые желающие сэкономить ведутся на разнообразные предложения от продавцов, которые предлагают айфоны по вдвое более низкой цене, чем рыночная. Следует понимать, что у 99% это китайская подделка, ведь цены на технику Apple у всех официальных представителей практически одинаковые. Различаться они могут только на б/у технику, в зависимости от ее состояния и комплектации.

Также, не стоит покупать дорогие аксессуары через доски объявлений, а тем более производя предоплату. Неоднократно случалось, что к покупателю вместо телефона приезжал кирпич.

Не рекомендуем выбирать магазин, который имеет слишком маленький ассортимент, отрицательные отзывы или существует на рынке меньше года.

Дополнительные рекомендации

Эти советы уместны не только в случае с Apple, но и с большинством гаджетов, которые частенько пытаются подделать, например, приставка нинтендо или фен Dyson. Их тоже стоит покупать только у официальных представителей бренда, предоставляющих полное документальное сопровождение и гарантию на товар.