Ортопедические топперы для комфортного и здорового сна
Если диван неудобен для сна, а матрас на кровати растерял свои прежние качества, попробуйте решить проблему с помощью топпера. Этот аксессуар поможет создать комфортные условия для отдыха.
Что такое топпер, для чего он нужен
Это тонкий матрас, используемый для регулировки жесткости и высоты спального места. Все очень просто, например, если поверхность дивана не очень комфортна для сна, накройте ее топпером. Тонкая прослойка сгладит неровности и другие дефекты и создаст удобные условия для ночного отдыха.
Если вам нужен этот полезный аксессуар, тогда вы точно найдете подходящий ортопедический топпер на странице по указанной ссылке, здесь представлены изделия с разными наполнителями, включая модели с инновационным материалом Ortofoam, который придает прослойке эластичность и приятную мягкость.
Основные функции
Вот задачи, с которыми прекрасно справляется данный аксессуар:
- меняет уровень жесткости места для сна (делает мягче или жестче, в зависимости от вида изделия);
- сглаживает неровности (делает спальное место, например, на диване, комфортным и пригодным для сна);
- увеличивает высоту места для сна (изделия имеют разную высоту, в районе 2-4 см).
Общая идея ортопедических топперов заключается в том, чтобы сделать спальное место комфортным для сна. Аксессуары имеют небольшой вес, поэтому удобны в эксплуатации. Они очень легко убираются –складываются, либо скручиваются в рулон. Большинство моделей оснащаются резинками для фиксации на спальном месте, чтобы аксессуар не двигался во время сна.
В каких случаях пригодится топпер
Вот несколько примеров:
- неудобный диван для сна дома или на даче;
- устранение дефектов старого матраса (высокая жесткость, смятые участки и т.д.);
- организация комфортного места для отдыха для гостей.
Также тонкие и легкие матрасы удобно брать с собой в автомобильное путешествие.
Выбор ортопедических топперов
Изделия выпускают многие производители, поэтому вы без труда найдете подходящую модель с учетом любых характеристик и факторов. Еще раз подчеркнем, что аксессуары не заменяют собой матрасы, но позволяют «настраивать» место для сна. При выборе изделия нужно смотреть на тип наполнителя.
Виды наполнителей
Производители используют разные материалы:
- кокосовое волокно;
- пенополиуретановую пену, включая жесткий пенополиуретан Ortofoam;
- латекс и др.
Делая выбор, учитывайте уровень жесткости топпера, например, жесткие прослойки помогают надежно фиксировать положение тела, мягкие – хорошо расслабляют. Учитывайте размеры спального места, для которого покупается аксессуар. Смотрите, есть ли у топпера защитный чехол.
Обращайтесь в специализированный магазин с широким ассортиментом. Чем больше моделей с разными характеристиками, тем больше возможностей найти идеальный топпер для сна.
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