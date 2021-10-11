Ортопедические топперы для комфортного и здорового сна

Если диван неудобен для сна, а матрас на кровати растерял свои прежние качества, попробуйте решить проблему с помощью топпера. Этот аксессуар поможет создать комфортные условия для отдыха.





Что такое топпер, для чего он нужен

Это тонкий матрас, используемый для регулировки жесткости и высоты спального места. Все очень просто, например, если поверхность дивана не очень комфортна для сна, накройте ее топпером. Тонкая прослойка сгладит неровности и другие дефекты и создаст удобные условия для ночного отдыха.

Если вам нужен этот полезный аксессуар, тогда вы точно найдете подходящий ортопедический топпер на странице по указанной ссылке, здесь представлены изделия с разными наполнителями, включая модели с инновационным материалом Ortofoam, который придает прослойке эластичность и приятную мягкость.

Основные функции

Вот задачи, с которыми прекрасно справляется данный аксессуар:

меняет уровень жесткости места для сна (делает мягче или жестче, в зависимости от вида изделия);

сглаживает неровности (делает спальное место, например, на диване, комфортным и пригодным для сна);

увеличивает высоту места для сна (изделия имеют разную высоту, в районе 2-4 см).

Общая идея ортопедических топперов заключается в том, чтобы сделать спальное место комфортным для сна. Аксессуары имеют небольшой вес, поэтому удобны в эксплуатации. Они очень легко убираются –складываются, либо скручиваются в рулон. Большинство моделей оснащаются резинками для фиксации на спальном месте, чтобы аксессуар не двигался во время сна.

В каких случаях пригодится топпер

Вот несколько примеров:

неудобный диван для сна дома или на даче;

устранение дефектов старого матраса (высокая жесткость, смятые участки и т.д.);

организация комфортного места для отдыха для гостей.

Также тонкие и легкие матрасы удобно брать с собой в автомобильное путешествие.

Выбор ортопедических топперов

Изделия выпускают многие производители, поэтому вы без труда найдете подходящую модель с учетом любых характеристик и факторов. Еще раз подчеркнем, что аксессуары не заменяют собой матрасы, но позволяют «настраивать» место для сна. При выборе изделия нужно смотреть на тип наполнителя.

Виды наполнителей

Производители используют разные материалы:

кокосовое волокно;

пенополиуретановую пену, включая жесткий пенополиуретан Ortofoam;

латекс и др.

Делая выбор, учитывайте уровень жесткости топпера, например, жесткие прослойки помогают надежно фиксировать положение тела, мягкие – хорошо расслабляют. Учитывайте размеры спального места, для которого покупается аксессуар. Смотрите, есть ли у топпера защитный чехол.

Обращайтесь в специализированный магазин с широким ассортиментом. Чем больше моделей с разными характеристиками, тем больше возможностей найти идеальный топпер для сна.