Игровое кресло vs компьютерное — в чем разница на практике

Сидя в уютном кресле-качалке можно с комфортом читать любимую книгу, а на массивной широкой софе — смотреть телевизор. В свою очередь, стильное геймерское кресло — надежный помощник при прохождении новой игры, не говоря уже про онлайн-баталии. Благодаря максимальному комфорту, такая мебель позволяет всецело погрузиться в виртуальный мир. Более того, последние годы наметилась устойчивая тенденция покупки игровых кресел для работы. В этой статье мы сравним геймерские и классические компьютерные кресла, чтобы вы могли сделать вывод, стоит ли переплачивать в конкретном случае.

Фото: Кресло геймерское Cougar Terminator

Конструктивные особенности

И постоянная работа с офисными программами, и многочасовые прохождения игровых миссий требуют максимально эргономичную и удобную мебель с анатомической спинкой. Геймерские кресла, как правило, имеют спинку со специальным изгибом и идеально подходят для непрерывного сидения. В то же время, классические компьютерные модели в более дорогом сегменте не уступают по этому показателю игровым.

Геймерские кресла в большинстве случаев оснащены специальным валиком под поясницу и подголовником. Поддержка поясничного отдела и профилактика болевого синдрома — достоинства, которые сможет оценить не только любитель видеоигр, но и программист, стриммер, а также любой офисный работник. Также геймерские модели нередко оснащаются специальной подставкой под ноги и выдвижной подножкой. Стандартные компьютерные кресла идут с такой комплектацией гораздо реже.

Фото: Кресло геймерское АКЛАС Пегас PL RL

Среди других конструктивных преимуществ геймерских кресел:

Более прочная конструкция рамы — геймерская мебель разрабатывается для интенсивного игрового процесса и поэтому способна выдержать максимальные нагрузки. Регулируемые подлокотники — геймерские модели часто имеют 4D-подлокотники, регулируемые по высоте, вперед-назад, влево-вправо и под углом. Кастомизация — игровое кресло может быть оснащено подставкой для чашки, USB-портом, LED-подсветкой, карманами, функциями охлаждения и подогрева. Наиболее прогрессивные модели также оснащены массажной функцией.

Что касается материалов, то в обоих случаях может использоваться экокожа и текстиль. В то же время, сетка чаще всего встречается в офисных креслах, тогда как кожа является более популярным решением среди игровых. Преимуществом сетки можно назвать хорошую циркуляцию воздуха.

Фото: Кресло геймерское AMF VR Racer Expert Genius

Возможные регулировки

И геймерские, и классические компьютерные кресла могут иметь различные регулировки: высота и глубина сиденья, угол наклона спинки, механизм качания. Ориентироваться стоит на конкретный ценовой диапазон — ведь компьютерные модели премиум-сегмента не уступают многим игровым. Например, кресло начальника может быть оснащено продвинутым мультиблоком с фиксацией в нескольких точках или механизмом Anyfix с фиксацией в любом промежуточном положении. При этом универсальным является кресло с мультиблоком: такая мебель может фиксироваться в нескольких положений и является достаточной для сиденья на протяжении 5 и более часов.

Таким образом, стандартные компьютерные кресла имеют свои преимущества. Выбирая конкретную мебель, учитывайте свои привычки и требования. Если для вас важен сдержанный дизайн, функциональность, приятная тактильность, то компьютерного кресла может быть достаточно. Если же вы активный геймер или стример, нуждаетесь в максимальной поддержке поясницы или просто любители яркий дизайн, то игровая модель станет лучшим решением.