Прокси-серверы: множество преимуществ за небольшие деньги

Проксирование трафика — популярная технология, сочетающая в себе простоту и широкие возможности. В крупных компаниях прокси-серверы часто используются для распределения нагрузки и создания дополнительного барьера защиты от внешних угроз и внутренних утечек, а также в роли узлов, кэширующих наиболее востребованные данные.

Знакомые с технологией небольшие организации и рядовые пользователи тоже находят ей применение. К примеру, благодаря тому, что прокси-серверы позволяют скрывать сведения о реальном инициаторе запроса, их активно используют в парсинге — автоматизированном сборе данных с открытых источников.

Парсинг может собирать любые данные, но чаще всего его используют для получения коммерческого преимущества путем сбора и анализа данных с веб-сайтов конкурентов. На основе подобного анализа компании выстраивают успешные стратегии развития, избегая ошибок, совершенных соперниками по бизнесу.

Обычные прокси для парсинга крупных веб-ресурсов не подойдут — защита сайта будет блокировать множественные похожие запросы. Для этого потребуются динамические мобильные прокси — запросы, выполненные с их использованием, будут неотличимы от запросов обычных людей, заходящих на сайт с мобильных устройств.

Для пользователей, которые выходят в интернет не работать, а развлекаться, проксирование трафика может предложить функционал, схожий с тем, что предлагают VPN-сервисы, но за гораздо меньшие деньги — подойдет самый простой персональный прокси.

Основной задачей, возлагаемой на VPN-сервисы, ради которой ими зачастую и пользуются рядовые потребители, является обход региональных блокировок — возможность свободно посещать любые веб-ресурсы, независимо от запретов интернет-провайдера. Прокси-сервер, размещенный в другой стране, позволит делать это с большим комфортом, чем VPN:

скорость — прокси-серверы обеспечивают постоянный доступ по каналам до 100 МБ/сек и не зависят от наплыва пользователей в часы пик, как это бывает с VPN;

низкий пинг — грамотно выбранный сервер практически не повышает значения пинга, что позволит без проблем играть в онлайн игры, требующие быстрого отклика;

выгода — доступ к прокси-серверу стоит значительно дешевле, чем оплата VPN-сервиса.

Proxy-solutions.net — сервис, предлагающий своим клиентам недорого приобрести доступ к прокси-серверам, размещенным по всему миру. Покупка прокси занимает несколько секунд и происходит в автоматическом режиме, достаточно выбрать нужные параметры — географическое расположение сервера, тип проксирования — и оплатить любым удобным способом.

На сайте компании представлены услуги, включающие различные варианты проксирования: от самых простых до мобильных, позволяющих собирать информацию с любых веб-ресурсов. Вас ждет множество способов оплаты, удобный личный кабинет, круглосуточная техническая поддержка и возможность приобрести любое количество прокси.