Чем мужские Смарт-часы отличаются от женских: 3 критерия

Нецелесообразно делить мобильную технику на мужскую и женскую. Большинство гаджетов — унисекс, и на это указывают многие признаки. Однако с умными часами ситуация немного иная. Есть, как минимум, 3 особенности, позволяющие классифицировать модели по гендерному признаку.

Функции

У женских Смарт-часов есть функция отслеживания менструального цикла и ретроспективной оценки овуляции. В мужских датчик температуры нацелен на решение других задач. В частности, на сбор общих сведений об организме для контроля состояния здоровья.

Максимальное внимание уделено ударопрочности и влагозащите, так как среди мужчин статистически больше любителей экстремального спорта и отдыха. Благодаря герметичности и устойчивости к повреждениям, мужские часы водонепроницаемые в самый раз для рыбалки, сплава на байдарках и для рафтинга.

В списке полезных возможностей Smart-часов для мужчин:

Кардиомониторинг в фоновом и ручном режиме,

определение процента сатурации,

мониторинг физических нагрузок,

подсчет затраченных калорий,

измерение пройденных расстояний и создание маршрутов,

контроль фаз сна.

Реже встречаются устройства с функциями отслеживания ментального здоровья и артериального давления.

Габариты

Девчата предпочитают миниатюрные и элегантные аксессуары, а парням по душе брутальные и массивные. От этого факта отталкиваются производители при разработке дизайнов. Часы для мужчин — значительно крупнее, разница в ширине или диаметре (в зависимости от форм-фактора корпуса) до 10-15 миллиметров. И сама конструкция выглядит внушительнее: ремешок грубее, слой внешней «отделки» толще.

Из-за массивности мужские часы не совсем уместно смотрятся на женском запястье. А если его диаметр меньше среднего — могут возникнуть проблемы с посадкой. Слишком большие Смарт-часы сложно зафиксировать. Границы корпуса выходят за пределы тонкой руки и ремешок не прилегает по бокам. К тому же увеличенный вес ощущается при носке.

Есть также универсальные решения. Например, смарт-часы Blackview подходят всем. Они среднего размера, легко регулируются под индивидуальные параметры кисти.

Расцветки

Мужественнее смотрятся сдержанные тона. К тому же — подходят под любой стиль одежды.

Самые востребованные и универсальные часы для мужчин:

Черные — классика в лучшем виде под деловой костюм и под спортивный «прикид». Титановые — новинка последних лет. Натуральный металлический оттенок выглядит дорого и мощно. Красные — унисекс, мимо которого сложно пройти. Привлекает внимание и не наносит урона природной маскулинности. Серебристые — сочетается с разными ремешками. Серые — сдержанный и лаконичный дизайн идеален на каждый день.

Несмотря на визуальные и технические отличия, «начинка» у часов из обеих категорий похожая. Все не так строго, как может показаться на первый взгляд. И если хочется носить Smart Watch, предназначенные для противоположного пола, — почему бы и нет.