Нова пошта відповіла, чому упаковка може бути дорожче посилки

Представники поштового сервісу «Нова пошта» відповіли на хвилююче багатьох питання – чому посилка виявляється деколи дешевше упаковки, яка зараз непомірно дорога. Відповідно до заяв співробітників сервісу, причина в матеріалах і наповнювачах, які також додаються майже в кожну посилку.





Подробиці ситуації

Дану інформацію представники сервісу опублікували в соціальній мережі. Спочатку постало питання клієнта компанії, який дивувався високій вартості упаковки посилок. Майже відразу ж на його запит відповів співробітник «Нової пошти», який детально описав причини.

Отже, на ціну упаковки впливають такі компоненти:

матеріал, з якого зроблена тара;

наповнювач, який поміщається в коробку для заповнення пустот;

додаткова тара, яка використовується в разі некоректної упаковки користувача.

Всі ці компоненти не завжди використовуються в кожному випадку, однак їх застосування продиктовано «Стандартами якісної упаковки», яких дотримується компанія. Якщо тара користувача не відповідає цим стандартам, «Нова пошта» використовує свої матеріали поверх коробів клієнта. При цьому відправник завжди оповіщається про те, що його упаковка не проходить перевірку і будуть використовуватися матеріали сервісу. Що стосується претензій клієнтів про невідповідність упаковки і розмірів посилки, то тут також є пояснення – тара вибирається з наявного у відділенні асортименту.

Представник компанії також запевнив клієнтів у тому, що їхні гроші витрачаються на те, щоб зробити пересилку посилок безпечною для вантажу. Також він порадив частіше користуватися послугами компанії під час поїздки на відпочинок, щоб відправляти свої речі безпечно, а самим подорожувати без зайвого багажу.