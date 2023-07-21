Как довести мужчину до оргазма: проверенные техники

Интимные ласки – это способ расслабиться, чтобы погрузиться в приятную негу наслаждения. Мужской оргазм – кульминационный момент сексуального возбуждения, который сопровождается сильным ощущением удовольствия и эякуляцией, после которой по телу разливаются приятные волны. А понимание специфики этого процесса у мужчин поможет подарить партнеру истинное наслаждение.

Как происходит мужской оргазм?

Сложный физиологический процесс включает в себя несколько основных этапов. На фоне возбуждения возникает эрекция: увеличивается сила кровотока в пенисе, что приводит к увеличению размера и делает половой орган твердым. Постепенно наступает момент плато, когда уровень возбуждения стабильно высок, что сопровождается ускоренным сердцебиением и дыханием. Член достигает максимального размера и напряжения. Вскоре на этом фоне возникает кульминация – оргазм мужчины сопровождается следующими проявлениями:

сокращается мускулатура мочевого пузыря, семяпроводов, предстательной железы;

возникает эякуляция – мощный выброс спермы;

по телу разливается интенсивное удовольствие, которое сопровождается сокращением мышц таза, а также пениса.

После пиковой точки наступает период отдыха. Возбуждение уходит, организм постепенно восстанавливается. Промежуток между половыми актами может варьироваться от нескольких минут до пары часов, в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей. Сильный мужской оргазм сопровождается активным высвобождением эндорфинов – химических веществ, которые вызывают ощущение блаженства. За счет этого во время отдыха тело полностью расслаблено, а главное удается испытать не только физическое, но и эмоциональное удовлетворение.

Как довести мужчину до оргазма: ценные советы

Чтобы порадовать партнера важно честно обсудить сексуальные предпочтения, желания, ограничения. Это поможет узнать о скрытых фантазиях, а также о том, что доставляет удовольствие. Важно не терять контакт в течение всего акта, чтобы поддерживать стабильный уровень возбуждения. Как довести мужчину до оргазма:

Прелюдия. Предварительная игра – важная часть сексуального опыта. Жарким постельным утехам должно предшествовать время ласк, поцелуи, чувственный массаж, а также особые сексуальные техники. Разнообразие поможет достичь максимального возбуждения.

Стимуляция. Активное воздействие на основание пениса, а также нежные массажные движения в области мошонки помогут ускорить достижение эякуляции, одновременно увеличив ее мощность.

Эксперименты с разными техниками. При ручной или оральной стимуляции полезно варьировать скорость, давление, движения, ритм – это позволит найти точки и движения, которые помогут продлить мужской оргазм. Главное отслеживать реакции партнера, чтобы моментально реагировать на них.

Полезно пробовать новые позиции, чтобы найти положения тела, способные обеспечить глубокое проникновение в сочетании с дополнительной стимуляцией. Главное не спешить, а также не стараться ускорить процесс: каждый человек уникален, а чрезмерная активность часто не усиливает, а снижает возбуждение.

Эффективные техники орального секса

Нежная стимуляция играет особую роль в достижении удовольствия. Существует несколько особых методик, которые станут приятным бонусом для партнера – оргазм мужской станет еще ярче:

газированные напитки – минет с шампанским, игристым вином, лимонадом или даже минеральный водой подарит совершенно новые ощущения;

знак бесконечности – рисуя языком мягкие круги по половому органу, можно быстро довести партнера до пика возбуждения;

вакуум – сделать несколько «подсасывающих» движений, не разжимая губ, а потом резко отпустить.

Важно не сосредотачиваться исключительно на головке, стимулируя половой орган, а также не забывать про мошонку и промежность.

Как усилить и продлить мужской оргазм?

Мужчина может самостоятельно расширить грани удовольствия, используя технику «стоп-старт»: снижение стимуляции за секунды до пика, с последующим продолжением акта. Дополнительно полезно задействовать товары, которые предлагает специализированный магазин для взрослых, что позволит сделать ощущения ярче. Актуальные приобретения, способные усилить оргазм у мужчин:

качественный лубрикант снизит трение, а также повысит скольжение, что сделает глубокое оральное, анальное или вагинальное проникновение комфортнее;

вибрационные кольца для пениса – сжимают основание мужского достоинства, одновременно стимулируя клитор партнерши;

мастурбаторы – имитаторы реального полового акта с рельефной текстурой, вакуумом и вибрацией, что актуально на этапе прелюдии и достижения возбуждения.

Существуют специальные продукты для задержки эякуляции. Как довести парня до оргазма? Активно стимулировать половой член, после чего нанести охлаждающую смазку или спреи, кремы и гели, которые снижают чувствительность. Это продлевает длительность постельных утех, а также одновременно способствует мощному выбросу спермы в финале, что подарит незабываемый опыт.