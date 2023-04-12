Lorgar – бренд для найвибагливіших геймерів вже в Україні

Lorgar – бренд ігрових аксесуарів для вибагливих користувачів, які цінують функціональні та якісні пристрої, представляє портфоліо продуктів для геймінгу та стрімінгу із найвищою функціональністю за конкурентними цінами. Асортимент бренда включає низку категорій продукції:

миші,

клавіатури,

гарнітури,

килимки для миші,

геймпади,

веб-камери,

мікрофони,

ігрові крісла та столи

та інші аксесуари.

Бренд починає продажі в Україні, а також у низці інших країнах Центральної та Східної Європи з 4-го кварталу 2022 року.

Перша публічна презентація бренду відбулася на великій європейській виставці IFA 2022 у Берліні. Ігрові пристрої Lorgar отримали схвальні відгуки та викликали зацікавленість у відвідувачів і партнерів.

Для поціновувачів Lorgar ігри є важливим захоплюючим хобі, яке є частиною реального життя. Це зона комфорту в повсякденному житті і найкращий спосіб перемкнути думки з рутини на цікавий сценарій. Lorgar поділяє цю пристрасть до віртуального світу та ігор. Слоган бренду: «Play Game. Live Life».

Місія бренду – дарувати живі та яскраві емоції від гри за допомогою якісних пристроїв, натхненних вимогами найкращих геймерів. Айдентика Lorgar, що була розроблена американським агентством на замовлення Бренду, відповідає сучасним трендам та має сподобатись більшості геймерів.

Девайси Lorgar розроблені досвідченими геймерами, тому вони мають ергономічний форм-фактор, функціональні особливості та високоякісні технології. Lorgar забезпечує просте підключення пристроїв, а також інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс для своїх продуктів. Сучасне ігрове програмне забезпечення Lorgar WP Gameware з безліччю регульованих функцій об’єднує всі пристрої в одну екосистему і допомагає почуватися впевнено та комфортно під час гри. Унікальною фішкою софту є статистичний модуль, який відображає вашу продуктивність інтенсивності використання пристроїв.

Lorgar прагне надавати клієнтам найвищий рівень продуктів і послуг. Для максимально зручного користування геймерами передбачено пряме онлайн-підключення користувача та персональна технічна підтримка через сайт. Крім того, увага до найменших деталей Lorgar помітна з першого дотику до упаковки. Зокрема, візитною карткою бренду є стильний червоний ремінець-гачок, який комплектується кільцем та після відкриття девайсу може та має використовуватися як брелок.

На всі пристрої бренду Lorgar надається гарантія 24 місяці. Придбати гаджети Lorgar можна у наших партнерів:

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