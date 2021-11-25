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Стало відомо, як вирахувати стать майбутньої дитини за іменами батьків

25.11.2021
2 хв. на прочитання
Дитина зі смартфоном

Дослідник імен Борис Хігір протягом багатьох років працював над встановленням зв’язку між іменами майбутніх батьків та народженням у них малюка певної статі. На основі статистичних даних експерт склав список, який, на його думку, може допомогти мамам та татам визначити стать їхньої дитини ще до її народження.


Пропонуємо ознайомитися з результатами роботи Бориса Хігір і самим перевірити — чи справді теорія дослідника імен працює.

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Жіночі імена

  • Олександра – різностатеві
  • Аліна – різностатеві
  • Аліса – один хлопчик
  • Алла – різностатеві
  • Анастасія – різностатеві
  • Анжела / Анжеліка – дівчатка
  • Ганна – у зимових – дівчатка, у решти – хлопчики
  • Белла – хлопчики
  • Валентина – різностатеві
  • Валерія – хлопчики
  • Віра – хлопчики
  • Вікторія – хлопчики
  • Віолетта – дівчатка
  • Галина – хлопчики
  • Дар’я – різностатеві
  • Діана – хлопчики
  • Євгенія – різностатеві
  • Катерина – хлопчики
  • Олена – різностатеві
  • Єлизавета – різностатеві, але перша, як правило, дівчинка
  • Жанна – дівчинки
  • Зінаїда – різностатеві, але перша, як правило, дівчинка
  • Зоя – різностатеві
  • Інга – різностатеві
  • Інна – різностатеві
  • Ірина – різностатеві
  • Карина – різностатеві
  • Кіра – хлопчики
  • Клавдія – хлопчики
  • Христина – різностатеві
  • Лариса – дівчатка
  • Лідія – хлопчики
  • Лілія – ​​дівчатка
  • Кохання – різностатеві
  • Людмила – різностатеві
  • Маргарита – дівчатка
  • Марина – різностатеві
  • Марія — два хлопчики чи дві дівчинки
  • Надія – різностатеві
  • Наталія – ​​різностатеві
  • Неллі – хлопчики
  • Ніна – різностатеві
  • Оксана – різностатеві
  • Ольга – різностатеві
  • Поліна – один хлопчик
  • Раїса – різностатеві
  • Римма – хлопчики
  • Троянда – дівчатка
  • Роксана – хлопчики
  • Руслана – дівчатка
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  • Софія / Софія – різностатеві
  • Стелла – різностатеві
  • Таїсія – дівчатка
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  • Тетяна – хлопчики
  • Елла – різностатеві
  • Еллада – різностатеві
  • Емма – одна дівчинка
  • Юлія – ​​різностатеві
  • Яна – різностатеві

Чоловічі імена

  • Олександр – різностатеві
  • Олексій – різностатеві
  • Анатолій – різностатеві
  • Андрій – хлопчики
  • Антон – різностатеві
  • Аркадій – різностатеві
  • Артем – хлопчики
  • Артур – різностатеві
  • Богдан – дівчатка
  • Борис – різностатеві
  • Вадим – хлопчики
  • Валентин – хлопчики
  • Валерій – дівчатка
  • Василь – різностатеві
  • Віктор – дівчатка
  • Віталій – дівчатка
  • Володимир — з більшою ймовірністю дівчинки
  • Владислав – різностатеві
  • В’ячеслав – різностатеві
  • Гаврило — різностатеві
  • Геннадій – різностатеві
  • Георгій – хлопчики
  • Герман – дівчатка
  • Гліб – хлопчики
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  • Давид – дівчатка
  • Данило — різностатеві
  • Денис – різностатеві
  • Дмитро – різностатеві
  • Євген — з більшою ймовірністю хлопчики
  • Єгор – хлопчики
  • Юхим – дівчатка
  • Захар – різностатеві
  • Іван — з більшою ймовірністю хлопчики
  • Ігор – різностатеві
  • Ілля – різностатеві
  • Йосип – різностатеві
  • Кирило – різностатеві
  • Костянтин – дівчатка
  • Лев – різностатеві
  • Леонід – хлопчики
  • Максим – різностатеві
  • Марк – дівчатка
  • Мирон – дівчатка
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  • Наум – хлопчики
  • Микита – різностатеві
  • Микола – різностатеві
  • Олег – різностатеві
  • Павло – різностатеві
  • Петро – різностатеві
  • Роман – різностатеві
  • Ростислав – дівчатка
  • Руслан – хлопчики
  • Семен – різностатеві
  • Сергій – різностатеві
  • Станіслав – різностатеві
  • Степан – різностатеві
  • Тимур – хлопчики
  • Федір – дівчатка
  • Фелікс – дівчатка
  • Філіп – у зимових – дівчатка, у решти – різностатеві
  • Едуард – хлопчики
  • Юрій – різностатеві
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  • Ярослав – різностатеві

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