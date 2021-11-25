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Стало відомо, як вирахувати стать майбутньої дитини за іменами батьків
Дослідник імен Борис Хігір протягом багатьох років працював над встановленням зв’язку між іменами майбутніх батьків та народженням у них малюка певної статі. На основі статистичних даних експерт склав список, який, на його думку, може допомогти мамам та татам визначити стать їхньої дитини ще до її народження.
Пропонуємо ознайомитися з результатами роботи Бориса Хігір і самим перевірити — чи справді теорія дослідника імен працює.
Жіночі імена
- Олександра – різностатеві
- Аліна – різностатеві
- Аліса – один хлопчик
- Алла – різностатеві
- Анастасія – різностатеві
- Анжела / Анжеліка – дівчатка
- Ганна – у зимових – дівчатка, у решти – хлопчики
- Белла – хлопчики
- Валентина – різностатеві
- Валерія – хлопчики
- Віра – хлопчики
- Вікторія – хлопчики
- Віолетта – дівчатка
- Галина – хлопчики
- Дар’я – різностатеві
- Діана – хлопчики
- Євгенія – різностатеві
- Катерина – хлопчики
- Олена – різностатеві
- Єлизавета – різностатеві, але перша, як правило, дівчинка
- Жанна – дівчинки
- Зінаїда – різностатеві, але перша, як правило, дівчинка
- Зоя – різностатеві
- Інга – різностатеві
- Інна – різностатеві
- Ірина – різностатеві
- Карина – різностатеві
- Кіра – хлопчики
- Клавдія – хлопчики
- Христина – різностатеві
- Лариса – дівчатка
- Лідія – хлопчики
- Лілія – дівчатка
- Кохання – різностатеві
- Людмила – різностатеві
- Маргарита – дівчатка
- Марина – різностатеві
- Марія — два хлопчики чи дві дівчинки
- Надія – різностатеві
- Наталія – різностатеві
- Неллі – хлопчики
- Ніна – різностатеві
- Оксана – різностатеві
- Ольга – різностатеві
- Поліна – один хлопчик
- Раїса – різностатеві
- Римма – хлопчики
- Троянда – дівчатка
- Роксана – хлопчики
- Руслана – дівчатка
- Світлана – різностатеві
- Софія / Софія – різностатеві
- Стелла – різностатеві
- Таїсія – дівчатка
- Тамара – різностатеві
- Тетяна – хлопчики
- Елла – різностатеві
- Еллада – різностатеві
- Емма – одна дівчинка
- Юлія – різностатеві
- Яна – різностатеві
Чоловічі імена
- Олександр – різностатеві
- Олексій – різностатеві
- Анатолій – різностатеві
- Андрій – хлопчики
- Антон – різностатеві
- Аркадій – різностатеві
- Артем – хлопчики
- Артур – різностатеві
- Богдан – дівчатка
- Борис – різностатеві
- Вадим – хлопчики
- Валентин – хлопчики
- Валерій – дівчатка
- Василь – різностатеві
- Віктор – дівчатка
- Віталій – дівчатка
- Володимир — з більшою ймовірністю дівчинки
- Владислав – різностатеві
- В’ячеслав – різностатеві
- Гаврило — різностатеві
- Геннадій – різностатеві
- Георгій – хлопчики
- Герман – дівчатка
- Гліб – хлопчики
- Григорій – різностатеві
- Давид – дівчатка
- Данило — різностатеві
- Денис – різностатеві
- Дмитро – різностатеві
- Євген — з більшою ймовірністю хлопчики
- Єгор – хлопчики
- Юхим – дівчатка
- Захар – різностатеві
- Іван — з більшою ймовірністю хлопчики
- Ігор – різностатеві
- Ілля – різностатеві
- Йосип – різностатеві
- Кирило – різностатеві
- Костянтин – дівчатка
- Лев – різностатеві
- Леонід – хлопчики
- Максим – різностатеві
- Марк – дівчатка
- Мирон – дівчатка
- Михайло – дівчатка
- Наум – хлопчики
- Микита – різностатеві
- Микола – різностатеві
- Олег – різностатеві
- Павло – різностатеві
- Петро – різностатеві
- Роман – різностатеві
- Ростислав – дівчатка
- Руслан – хлопчики
- Семен – різностатеві
- Сергій – різностатеві
- Станіслав – різностатеві
- Степан – різностатеві
- Тимур – хлопчики
- Федір – дівчатка
- Фелікс – дівчатка
- Філіп – у зимових – дівчатка, у решти – різностатеві
- Едуард – хлопчики
- Юрій – різностатеві
- Яків – хлопчики
- Ярослав – різностатеві
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