Стало відомо, як вирахувати стать майбутньої дитини за іменами батьків

Дослідник імен Борис Хігір протягом багатьох років працював над встановленням зв’язку між іменами майбутніх батьків та народженням у них малюка певної статі. На основі статистичних даних експерт склав список, який, на його думку, може допомогти мамам та татам визначити стать їхньої дитини ще до її народження.





Пропонуємо ознайомитися з результатами роботи Бориса Хігір і самим перевірити — чи справді теорія дослідника імен працює.

Жіночі імена

Олександра – різностатеві

Аліна – різностатеві

Аліса – один хлопчик

Алла – різностатеві

Анастасія – різностатеві

Анжела / Анжеліка – дівчатка

Ганна – у зимових – дівчатка, у решти – хлопчики

Белла – хлопчики

Валентина – різностатеві

Валерія – хлопчики

Віра – хлопчики

Вікторія – хлопчики

Віолетта – дівчатка

Галина – хлопчики

Дар’я – різностатеві

Діана – хлопчики

Євгенія – різностатеві

Катерина – хлопчики

Олена – різностатеві

Єлизавета – різностатеві, але перша, як правило, дівчинка

Жанна – дівчинки

Зінаїда – різностатеві, але перша, як правило, дівчинка

Зоя – різностатеві

Інга – різностатеві

Інна – різностатеві

Ірина – різностатеві

Карина – різностатеві

Кіра – хлопчики

Клавдія – хлопчики

Христина – різностатеві

Лариса – дівчатка

Лідія – хлопчики

Лілія – ​​дівчатка

Кохання – різностатеві

Людмила – різностатеві

Маргарита – дівчатка

Марина – різностатеві

Марія — два хлопчики чи дві дівчинки

Надія – різностатеві

Наталія – ​​різностатеві

Неллі – хлопчики

Ніна – різностатеві

Оксана – різностатеві

Ольга – різностатеві

Поліна – один хлопчик

Раїса – різностатеві

Римма – хлопчики

Троянда – дівчатка

Роксана – хлопчики

Руслана – дівчатка

Світлана – різностатеві

Софія / Софія – різностатеві

Стелла – різностатеві

Таїсія – дівчатка

Тамара – різностатеві

Тетяна – хлопчики

Елла – різностатеві

Еллада – різностатеві

Емма – одна дівчинка

Юлія – ​​різностатеві

Яна – різностатеві

Чоловічі імена