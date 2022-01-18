Назад в СРСР: українські магазини масово перестають приймати картки

За перші два тижні нового року Державна податкова служба України отримала сотні скарг від громадян, яким відмовили в оплаті карткою. Такі ситуації мали місце переважно у невеликих магазинах, чи кав’ярнях, власники яких схоже просто хотіли приховати свої обороти від податківців.





Можливо минулого року відмова в безготівковій оплаті й могла залишитися непоміченою. Однак з 1 січня 2022 року не лише підприємці, а й ФОПи, що не мають терміналів POS, ризикують отримати чималий штраф.

Згідно з актуальним законодавством будь-яка торгова точка, чи заклад обслуговування, що знаходиться у місті із населенням більше 25 тисяч осіб, зобов’язаний пропонувати клієнтам безготівкову оплату. За відмову прийняти картку бізнесмен ризикує отримати штраф в розмірі 8,5 тис. грн, або 500 неоподатковуваних мінімумів.

Така вимога до підприємців діє вже майже 10 років, а з 1 січня поточного року вона стосується й ФОПів. Виняток становлять лише фізичні особи підприємці 1 групи, тобто ті, що не мають найманих працівників.

Також обійтися без терміналу можуть торговці, що ведуть свою діяльність на території сіл. Та якщо сільська крамничка має річний оборот понад 167 мінімальних зарплат (1 млн 85 тис. грн), або продає підакцизні товари, власнику все одно доведеться встановити реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Декотрі підприємці у перші дні дії нового закону виправдовували свою відмову прийняти оплату карткою тим, що система часто зависає та дає збій. Така проблема справді існувала через масове встановлення терміналів ФОПами. Однак технічні спеціалісти впоралися із ситуацією й налагодили роботу сервісів РРО. Тож тепер проблем із безготівковим розрахунком бути не повинно. Якщо ж у торговому закладі, перукарні чи кафе вам відмовили в оплаті через термінал, ви маєте право поскаржитися у податкову.

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