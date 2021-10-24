Попит на валюту зростає: яким буде курс у понеділок 25 жовтня

З понеділка 25 жовтня попит на валюту зросте – люди кинуться її скуповувати. Це стане причиною дисбалансу, який зіграє на руку долару і спровокує його зростання.





Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок на рівні 26,29 грн. за долар. Євро зросте на 8 копійок і складе 30,57 грн. за євро.

Стало відомо, чого чекати від долара на початку тижня

Торги в суботу 23 жовтня були малоактивними. За день на терміналі Bloomberg пройшло всього кілька угод. Їх загальна сума склала 5,5 млн. доларів. Про це повідомила директора відділу казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Волуйчак.

При таких обсягах судити про тенденції складно. В цілому очікувалася мінімальна активність у зв’язку з умовами ТОМ.

У поточний момент на ринку пропозиція на валюту перевищує попит. Навіть незважаючи на темпи скорочення портфеля ОВДП нерезидентів. За минулий тиждень він зменшився на 1 млрд.

Частково це пов’язано з тим, що в четвер погасили раніше розміщений випуск паперів в доларах США. В ході процедури іноземні інвестори виплатили близько 700 млн. грн.

В останній тиждень жовтня на гривню будуть тиснути два ключові фактори. Перший – майбутня виплата Мінфіну інвесторам за погашення старих ОВДП і виплати відсотків. А це близько 13 млрд. грн. Частина коштів потрапить на валютний ринок і підвищить попит на долар. Другий – виплата Держказначейством 10 млрд. грн. ПДВ-відшкодувань.

Все це скоротить попит на продаж валютної виручки і підвищить попит на валюту. А також, стане причиною дисбалансу на користь попиту на іноземні валюти і спровокує тимчасове зростання котирувань.