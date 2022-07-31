Вікна точно не відкриватимуть: в Кабміні розповіли про температуру в квартирах цієї зими

Українців запевнили, що температура в їхніх домівках під час опалювального сезону буде вищою за +18 градусів. Хоча спеки, за якої доводилося б відкривати вікна, споживачам також не обіцяють.





Про це днями розповів Олексій Чернишов – міністр із розвитку громад та територій. Він зауважив, що в Кабміні не допускають падіння температурних показників нижче фіксованого рівня у +18 градусів, а за можливості готові забезпечити українцям і більш компортні умови зимування.

При цьому міністр наголосив, що передбачається забезпечити побутовим споживачам певний стабільний температурний коридор. Тобто цієї зими українці точно не можуть сподіватися на обігрів приміщень, як в минулі роки, коли людям доводилося навіть відкривати вікна. Адже на сьогоднішній день держава просто не може дозволити собі надмірного викристання газу.

Чернишов переконаний, громадяни повинні бережливо ставитися до кожного градусу. Бо ж це ж наша енергія, тобто наше природне багацтво.

Розповів чиновник і про очікувану дату початку опалювального сезону 2022/2023. За його словами, теплими батареї в оселях українців стануть вже у середині жовтня. Окрім того, завдяки рішенню уряду, ціни на тепло для побутових споживачів цьогоріч підвищувати не будуть. Газ для населення вартуватиме як і раніше 7,42 грн за 1 кубічний метр.

Варто зазначити, що у Верховній Раді України вже ухвалили три нових закони, покликаних зробити можливим проходження наступаючого опалювального сезону. Також ці закони забезпечать відшкодування різниці між тарифами, що діяли в минулі періоди. Тобто влада успішно створила як фізичні, так і економічні умови для того, щоб українці не залишилися взимку без тепла.

Нагадаємо, що для проходження опалювального сезону 2022/2023 Україні необхідно 19 мільярдів кубометрів газу. Наразі ж в навності є лише 12 мільярдів кубометрів. Проте НАК «Нафтогаз» вже активно готується до підписання протокольних передумов, що дозволять постачати «блакитне паливо» в Україну на умовах ленд-лізу.