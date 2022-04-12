Незабаром в Україні різко подорожчають сигарети

У податковому комітеті українського парламенту розробили новий законопроект, що дозволить продавцям підакцизної продукції встановлювати фактично будь які ціни на свій товар. Документ за номером 7233 містить пункт, який зніме контроль за максимальною роздрібною вартістю алкогольних виробів та цигарок. У Європейській бізнес асоціації (ЕВА) застерегли від наслідків такого рішення.





Наразі новий законопроект вже розглянули у першому читанні й готують до фінального голосування. До переліку речовин, ціни на які депутати хочуть відправити у «вільне плавання», входять алкогольні напої із вмістом етилового спирту, цигарки та різноманітні рідини для електронних сигарет.

Суперечливе рішення Ради вже встигла розкритикувати Європейська бізнес асоціація. У ЕВА стверджують, що відмінивши будь-яку відповідальність за продаж алкоголю й тютюну значно дорожче рекомендованої ціни виробника, Українська влада лише знизить свої доходи.

Коли ціни підуть угору, на ринку неодмінно з’явиться велика кількість контрафактної продукції, вартість якої буде більш демократичною. А нелегальні торговці зазвичай податків не платять. Процвітання недобросовісних бізнесменів дозволить їм заробити величезні тіньові капітали, тоді як державний бюджет недоотримає значну суму надходжень від акцизного податку.

Окрім того збільшення долі нелегальної продукції викличе жахливе спотворення конкурентного середовища. А якщо згадати, що все це відбуватиметься на тлі війни, наслідки можуть бути дуже непердбачуваними.

У Європейській бізнес асоціації закликали вилучити із нового закону спірну правку та зберегти за владою регулювання цін на підакцизні товари. Адже у складний час війни влада не може залишити без нагляду таку важливу сферу, як обіг алкогольних напоїв і цигарок.

Та варто зазначити, що слова ЕВА – це лише рекомендація. Остаточне ж рішення, яке може в рази збільшити видатки курців, залишається за Радою.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿