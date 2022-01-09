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Банкомат списав гроші з картки іноземного банку, а готівку не видав: що робити

09.01.2022
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Збої у роботі банкоматів трапляються регулярно. Клієнти ПриватБанку звертаються на гарячу лінію із подібними скаргами постійно. Що робити і які можуть бути причини таких проблем, пояснили в самій фінустанові.


Клієнт вставив картку в банкомат, гроші з рахунку було списано, а готівку апарат не видав. У таких ситуаціях опинилися десятки людей у ​​різних куточках країни. Одна справа коли така ситуація трапляється із клієнтом самого ПриватБанку. Проблема може вирішитись досить швидко, якщо відразу звернутися на гарячу лінію та повідомити про те, що трапилося.

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У прес-службі фінансової установи пояснюють, що збої бувають як апаратні, так і програмні. До перших відноситься будь-яке механічне пошкодження: зам’ялася купюра, пошкоджено вікно видачі. Буває, що після списання грошей банкомат перезавантажується, не встигнувши видати готівку – це програмний збій.

У першому та другому випадку вирішити проблему можна звернувшись до банку. Збій зазвичай фіксується обладнанням, і після виявлення зайвих грошей після інкасації банкомату, фінансова установа поверне гроші на картку.

Кредитна карта

Зовсім інакша справа якщо гроші були списані з рахунку іншого українського або навіть іноземного банку. Такі ситуації можуть траплятися з туристами, які приїжджають на свята в Україну або українцями, які проживають, працюють за кордоном та приїхали додому відсвяткувати Новий Рік та Різдво. Тоді процедура повернення грошей може тривати досить довго.

Справа в тому, що в такому разі звернення до ПриватБанку має написати банк, який видав картку. Він підтверджує, що з рахунку клієнта у певний час та день було списано кошти. Тільки на основі цих даних можна ініціювати процедуру повернення коштів.

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09.01.2022
1 хвилина на прочитання

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