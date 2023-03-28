Менше 1000$ за трикімнатну квартиру: де в Україні найдешевше житло

В Україні зараз цілком реально придбати житло менш ніж за 1000$. Причому йдеться не про тісне помешкання на два десятки «квадратів», а про простору квартиру на три чи навіть чотири кімнати. Проте такі квартири здебільшого розташовані у найвіддаленіших селах й подекуди не мають навіть базових комунікацій. До того ж потребують капітального ремонту.

На онлайн-ресурсах, що спеціалізуються на продажі нерухомості, можна знайти чимало таких оголошень із дешевим житлом. Наприклад у Кіровоградській області трикімнатну квартиру продають всього за 800$. Вона має площу 64 кв. м, з яких 9 кв. м займає кухня. Квартира розташована у двоповерховому будинку. В названу власником ціну також входить великий підвал.

Проте у цього житла є низка недоліків. Село Родниківка, де знаходиться квартира, віддалене від обласного центра – міста Кропивницького – аж на 50 км. У квартирі немає централізованого опалення та водогону. Відповідно відсутній і санвузол. Тож у туалет новим пожильцям доведеться ходити на вулицю.

Схоже житло продають і в Полтавській області, село Іванівка. Вартість квартири – 30 тис. грн (майже 780$). В ній чотири кімнати та кухня площею 15 квадратів. Однак ванної кімнати в цій квартирі також немає. Як і туалету, який розташований у дворі будинку.

Варто зазначити, що ближче до зони бойових дій нерухомість продають ще дешевше. Зокрема в Дніпропетровській та Запорізькій областях за 700-800$ можна придбати навіть великий будинок. Схожі ціни й у регіонах, що знаходяться поблизу кордону з росією: найпівнічніші села Сумської, Чернігіської та Житомирської областей. Однак мало хто наважується вкласти свої гроші в нерухомість, яка будь якої миті може бути знищена ворожим снарядом. Не кажучи вже про те, щоб жити за кілька кілометрів від лінії фронту.