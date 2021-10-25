Украинцам увеличат субсидию в полтора раза

Ситуация с пандемией вынуждает пойти государство на крайние меры, чтобы сохранить интересы граждан. Во время локдауна помощь для граждан вырастет, поэтому все желающие получить компенсацию от государства должны в ближайшее время подать заявления.





В правительстве подписали приказ о том, что жители «красных зон» получат прибавку к субсидии. Социальные нормативы увеличат в 1,5 раза. Субсидия распространяется на оплату воды, газа и электроэнергии. Оформить субсидию могут все желающие в Министерстве социальной политики. Документы можно заполнить онлайн на официальном сайте министерства. Субсидию будут начислять даже тем, у кого есть задолженности по коммунальным платежам.

Сегодня в Украине действуют следующие нормативы:

2 кубических метра холодной воды на 1 человека (только в том случае, если есть снабжение горячей воды);

1,6 кубических метра горячей воды;

3,6 метров кубических воды на водоотведение;

3,3 м. куб. газа на одного человека при наличии газовой плиты и горячей воды.

На поставку и распределения газа в Украине для физических лиц сегодня действуют следующие нормативы по начислению субсидий:

газовая плита + горячая вода = 3,3 куб. м. ежемесячно на 1 человека;

при наличии только плиты норма 5,4 кубометра голубого топлива;

если в квартире/домовладении установлен газовый водонагреватель и есть плита, тогда норма равна 10,5 кубометров газа на 1 человека.

Норма электрической энергии на семью начисляется от 70 кВт/час. Если регион/область на время пандемии коронавируса переходит в «красную» зону, эти показатели автоматически увеличиваются в 1,5 раза. Подавать документы на перерасчет не нужно, все будет проводиться автоматически. В этом году субсидию сможет получить большее количество граждан, чем в прошлом.

Сегодня в красной зоне находятся такие области: Херсонская, Ровенская, Николаевская, Донецкая, Днепропетровская. Запорожская, Одесская, Сумская, Черниговская.