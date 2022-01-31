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Тільки спокійно: китайський гороскоп на понеділок, 31 січня

31.01.2022
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До чого рекомендує готуватися китайська система «Восьми ієрогліфів долі» у понеділок, 31 січня?


Останній день січня має бути досить нудним. Ну, чи стабільним, кому як більше подобається називати. Але! Це якщо ви не вплутуватиметеся в ризиковані заходи.

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Якщо захочеться екстриму – будьте готові до неприємностей та потенційних травм. Є ймовірність скандалів на рівному місці та зриву важливих планів. Щоб цього не відбувалося, заздалегідь налаштуйтеся на спокійне та медитативне сприйняття дійсності.

Найкраща стратегія на понеділок — рутина і тихий мирний доробок недороблених справ. Ключові слова тут – тихо та мирно.

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31.01.2022
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