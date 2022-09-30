Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 9 октября

Гармоничная связь Солнца в Весах и Сатурна в Водолее вселяет некоторый оптимизм, так как именно этот аспект помогает найти внутреннюю опору и стойкость в опасной ситуации. Планеты на этой неделе благоволят смелым личностям, которые заботятся не только о своей безопасности, но и судьбе народа. Пришло время смотреть в будущее и уверенно достигать поставленных целей.

В конце недели, 9 октября в 23 часа 55 минут по киевскому времени мы встречаем полнолуние. Этот период произведет много шума, который обусловлен вовлеченными в полнолуние знаками — Овен (архетип воина) и Весы (архетип миротворца), но мы сконцентрируемся на позитивных сторонах дела.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, воспользуйтесь моментом для заключения соглашений и договоров с общественными организациями и вступлением в творческие коллективы. Объединение в союзы с друзьями и единомышленниками принесут в вашу жизнь благоприятные и неожиданные перемены.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов профессиональные достижения, успех в карьере и повышение социального статуса органично вписываются в план на текущий период. Используйте эту возможность при восхождении на Олимп и заложите фундамент процветания и благополучия.

Близнецы — гороскоп на неделю

Дорогие Близнецы, обучение и получение образования, путешествия и другие возможности, способствующие расширению мировоззрения, благоприятно укладываются в ваш событийный поток. Успех сулит участие в международных, спортивных, научных и других общественных мероприятиях.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков наступает благоприятный период для расширения жилья и улучшения жилищных условий. Приобретение и страхование недвижимости также сулят выгоду. Ваша природная потребность в обустройстве собственного дома имеет все шансы на реализацию. Почему бы не обзавестись уютным домиком с садом, где так легко обретается гармония души и тела?

Лев — гороскоп на неделю

Лев — блестящий переговорщик, консультант и просто «душка» в любой компании. Да, Солнце вас любит и старается осветить своими лучами при каждом удобном случае. Окружающие люди это чувствуют и тянутся погреться в вашем тепле и сердечности. Станьте светом для других!

Дева — гороскоп на неделю

Для Девы эта неделя благоприятна для выгодного трудоустройства или получения дополнительного дохода по месту работы. А если вы мечтали о питомце, заведите его прямо сейчас. Прохождение медицинского обследования, приобретение бытовой техники или получение качественных услуг приятно отразится на вашем бюджете.

Весы — гороскоп на неделю

Дорогие Весы, Солнце, находясь в вашем знаке, освещает путь к успеху, признанию, обретению своего любимого дела или человека. Войдите в резонанс с этой энергией и почувствуйте, как прекрасна жизнь во всех ее проявлениях. Именно представители вашего знака сейчас купаются в лучах славы и выходят в новостной повестке на первые полосы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, настоящее расслабление и отдых вы найдете дома в окружении близких и родных людей. Проявите свои лучшие качества по отношению к домочадцам. Создайте умиротворяющую обстановку с легкой приятной музыкой и почувствуйте себя жителем Эдема.

Стрелец — гороскоп на неделю

Дорогие Стрельцы, объединяйтесь с другими людьми на почве взаимных интересов и целей. Таким образом, вы приобретете верных и надежных друзей. Советы и информация, полученные в этот период, окажутся крайне полезными и легко применимыми на практике.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, прочное материальное положение и карьерный рост — это то, что вы действительно заслужили за свой долгий и упорный труд. Планы, построенные ранее, имеют все шансы реализоваться именно на этой неделе.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, удача на вашей стороне, фортуна покровительствует в любви и отношениях. Используйте благоприятные возможности, открывающиеся сейчас с максимальной пользой не только для себя, но и для общества в целом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Дорогие Рыбы, ваш повышенный интерес к оккультным знаниям и мистическим опытам вполне объясним. Ваше подсознание открыто, чтобы наполниться духовными силами и энергиями вселенной. При контакте со своим внутренними миром, постарайтесь не потерять связь с реальностью.