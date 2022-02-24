30 гривен за доллар будет счастьем: валюта подорожает сразу на несколько гривен

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской «народных республик», состоявшееся в понедельник 21 февраля, лишь подбросило дров в огонь конфликта. Паника среди населения Украины достигла нового пика, на что мгновенно отреагировал курс национальной валюты. Только за один день гривна подешевела до 28,98 грн/долл., то есть почти на 50 коп. Удастся ли сдержать падение национальной валюты? Какого курса нам ждать в случае полномасштабного наступления войск РФ?





Нестабильный новостной фон не позволяет экспертам сделать точный курсовой прогноз по крайней мере на несколько дней. Ведь любое заявление политиков может как укрепить позиции гривны, так и подтолкнуть ее к самому краю бездны. Однако ведущие финансовые аналитики Украины все же поделились своим мнением относительно ситуации на рынке и рассказали об основных сценариях поведения национальной валюты.

В случае так называемого «замораживания» конфликта и отсутствия активных действий со стороны врага, гривна, скорее всего, будет держаться в коридоре 28,50-29,50 грн/долл. Такого мнения придерживается руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий.

Специалист отметил, что даже наступление россиян, если, конечно, они не захватят крупный город или важный промышленный объект, не вызовет особой реакции у игроков рынка. Инвесторы не будут делать резких движений, а курс удержится в границах разумного.

Тем временем Андрей Шевчишин из Forex Club рассматривает более негативный вариант развития событий. Аналитик рассказал, что будет с гривной в случае начала полномасштабной войны с РФ. Первой точкой, в которой закрепится нацвалюта, станет 31,50 грн/долл. А дальше уже все будет зависеть от ситуации на фронте, успехов украинской армии и помощи зарубежных партнеров. При самых плохих условиях даже 35 грн/долл не станут пределом для украинской валюты, ведь ее падение будет уже не остановить.

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