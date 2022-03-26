Что будет, если не платить за коммуналку всю войну

Как известно, во время войны украинцам разрешили оплачивать услуги ЖКХ по возможности. Гражданам пообещали не начислять штрафы и пеню за неуплату счетов, а также не выключать газ, воду, электроэнергию и т.п. Но можно ли безнаказанно не платить за коммуналку всю войну? А вдруг потом, когда в Украине снова наступит мир, коммунальщики все-таки начнут предьявлять должникам претензии?





На вопросы, волнующие большинство украинцев, ответила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Она отметила, что в случае отсутствия возможности оплатить счета потребитель действительно может этого не делать. Наказывать его за долги перед жилищно-коммунальными службами сразу после войны никто не собирается.

При этом глава Минсоца попросила всех, кто может в эти трудные времена заплатить коммуналку, сделать это. Ведь службы ЖКХ сейчас работают на грани возможностей. В некоторых регионах коммунальщики вынуждены выходить на работу даже под обстрелами кафиров, чтобы обеспечить гражданам поставки воды, электричества и тепло в их домах. Так что оплата коммунальных услуг сейчас является своего рода вкладом в оборону страны и ее предстоящую победу.

Также Марина Лазебна дала ответ на один из самых популярных вопросов украинских потребителей комуслуг: будут ли начислять субсидии, если не платить за коммуналку. Министр сообщила, что все виды социальных услуг, в том числе и субсидии, государство будет платить регулярно и в полном объеме.

Следует отметить, что по правилам потребителя могут лишить субсидии, если у него есть задолженность более 680 грн в течение 3 месяцев. Но поскольку субсидию платят только до окончания отопительного сезона, то есть до мая, анализ задолженностей будут проводить уже после его завершения. А это значит, что граждане смогут получить все субсидийные выплаты, предусмотренные на отопительный сезон 2021/2022.

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