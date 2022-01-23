Що можна і що категорично не можна робити в неділю, 23 січня

Православні християни 23 січня вшановують пам’ять Григорія Богослова. Наші пращури в цей день уважно стежили за погодою, також свято було пов’язане з низкою звичаїв та заборон.





Історія свята

Григорій Богослов жив у Каппадокії (регіон у центральній частині Туреччини) у IV столітті. У сан священика його висвятили 361 року. Пізніше Григорій став єпископом міста Сасіма.

Проте святий не бажав обіймати високу посаду у духовенстві і незабаром повернувся додому. У Сасімі він не висвятив жодного клірика і не провів жодної служби. Через 20 років Григорій був одним із головних діячів ІІ Вселенського Собору. З його ініціативи було доповнено Нікейський Символ віри.

Григорій Богослов вважається захисником православної віри. Ще до появи світ він був обіцяний Богу. Його батько, мати, брат і сестра були канонізовані після своєї смерті.

Що можна робити 23 січня

За погодою цього дня селяни намагалися передбачити, яким буде літо — дощовим чи посушливим.

Думки про літо наводили селян і на думки про майбутні польові роботи. Вважалося, що у Григор’їв день потрібно добре попрацювати, щоб залучити удачу.

На вечерю було заведено готувати м’ясо. Увечері всі члени сім’ї збиралися за одним столом та їли приготовлену страву. За повір’ям, кожен, хто скуштує цього дня м’яса, протягом року буде здоровим.

Чого не можна робити 23 січня

У Григор’їв день категорично заборонялося викидати крихти зі столу. Кожну з них збирали та з’їдали, щоб відвести від себе хвороби.

Також 23 січня заборонялося ледарити і лінуватися. Вважається, що святий Григорій був працьовитою і відповідальною людиною, тому став святим, і благоволить таким як він.

Прикмети на 23 січня

Якщо на стоги сіна опуститься іній, то літні місяці будуть сирими.

Вітер із півдня означає, що влітку будуть численні грози. Особливо у перші місяці.

Ясний день 23 січня віщує спекотне та сухе літо.

Якщо у Григор’їв день небо було безхмарним і ясним, то весна настане рано.

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