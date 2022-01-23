Повний матріархат: астрологи назвали пари знаків зодіаку, в яких жінка домінує

Астрологи назвали три зодіакальні пари, в яких перемагає матріархат. У таких стосунках ініціатива походить від жінки, і вона ж грає у них ключову роль.





Вона – Овен, він – Телець

Чоловік-телець поважає патріархат і будує сім’ю за таким принципом. Але жінка-Овен не задовольнятиметься роллю тіні. Звикша у всьому бути першою, вона завжди зміщуватиме партнера з п’єдесталу. Її бажання керувати похитне лише велике кохання, але лише на якийсь час. Незабаром вона візьметься за старе.

Вона – Лев, він – Терези

Жінці-Леву з властивим їй бажанням панувати завжди хочеться показати чоловікові-Терезам свою перевагу. Їй здається, що той мало розуміє в житті, і часто вона має рацію. Терези цінують рівноправність і нагадують другим половинам про важливість партнерства. Леви ж все одно беруть ініціативу до своїх рук. Так відбуватиметься постійно, поки терпіння Терезів не вичерпається.

Вона – Телець, він – Діва

Цей союз здається міцним, але супроводжується постійними перетягуванням ковдри на себе. На вигляд домашня жінка-Телець перетворюється на розлютовану тигрицю, варто хоч раз вчинити в розріз з її волею. Суперничати з нею вперто може лише чоловік-Діва. Він буде сперечатися з коханою до хрипоти. Але завдяки жіночій хитрощі Телець все одно вийде із бою переможцем.

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