Працює з Київстар і Vodafone: як посилити рівень мобільного сигналу

Українцям дали поради, як покращити мобільний сигнал смартфона для мереж Vodafone, Київстар та lifecell.

Як повідомили GSMinfo у офісі одного з мобільних операторів, є прості кроки для покращення якості мобільного зв’язку.

Крок 1: Деактивуйте невикористовувані послуги

Вимкніть послуги, які не використовуються, наприклад, Bluetooth, NFC та Wi-Fi. Їх вимкнення може миттєво покращити мобільний сигнал, оскільки вони можуть заважати роботі мережі.

Крок 2: Зніміть чохол з телефону

Чохли для телефонів, особливо товсті, з металевими вставками для додаткового захисту, можуть перешкоджати мобільному сигналу. Щоб перевірити, чи впливає чохол на сигнал, зніміть його і подивіться, чи покращився сигнал. Якщо так, то краще вибрати тонший чохол.

Крок 3: Тримайте акумулятор зарядженим

Повністю заряджений акумулятор має вирішальне значення для підтримки сильного сигналу. Оскільки смартфон споживає більше енергії при підключенні до стільникової мережі, особливо в місцях зі слабким сигналом, заряджений телефон забезпечує стабільний і якісний прийом. Для тривалих прогулянок рекомендується носити з собою портативний зарядний пристрій.

Крок 4: Оновлення операційної системи

Регулярне оновлення операційної системи телефону може підвищити швидкість передачі даних та покращити зв’язок. Ці оновлення часто виправляють проблеми зі з’єднанням і підтримують нові технології стільникових мереж та послуги, що надаються операторами.