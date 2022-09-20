Які жіночі імена передрікають своїм власницям багатства й успішну кар’єру

Ім’я впливає не лише на характер людини, а й на її долю. Є навіть «звукова теорія імені», яку створив професор психологічних наук Борис Хигир. Він впевнений, що комбінація звуків може стати ключем до щастя та фінансової стабільності.





Щоб встановити взаємозв’язок між іменем та добробутом, професор разом з аналітиками різних банків аналізував 12 млн клієнток. Виявилось, що найбагатшими є жінки із такими іменами:

Ганна — це невтомні кар’єристки та впевнені у собі жінки. Саме через ці якості вони добре заробляють та завжди мають непогані заощадження. Ганна Маляр — приклад успішної жінки. Анна Алхім — скандальна українська блогерка також показує приклад багатої молодої панянки.

Олена — винахідниці та розумниці, які вміють заощаджувати та інвестувати. А ще у них дуже розвинене шосте чуття, яке завжди підказує, куди краще вкладати. Яскравий приклад — перша леді України Олена Зеленська та акторка Олена Куриленко.

Інна — дуже принципова та вперта. Якщо жінка із цим іменем поставила собі за мету розбагатіти, то так і буде. Феномен Інни ще у тому, що всі, хто працює поруч із нею, також мають гарні прибутки. Інна Цимбалюк та Інна Лактіонова — чудовий приклад успішних та незалежних у фінансовому плані пані.

Марина — добра та відкрита від природи, має багато друзів та вміє ладнати із колегами. Саме за ці соціальні комунікації життя її щедро винагороджує. Спортсменка Марина Бех-Романчук є ідеальним втіленням успішної власниці цього імені.

Наталія — товариська та енергійна. Великі гроші не падають на неї з неба, але вона вміє просуватись по кар’єрних сходах так, щоб прибуток її стабільно зростав. Наталія Могилевська, Наталія Валевська показують нам, якими успішними можуть бути Наталки.

Саме ці імена передрікають фінансові блага дівчаткам на думку професора Хигира.