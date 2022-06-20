Ще по 700 злотих в місяць: українцям в Польщі будуть виплачувати новий вид допомоги

Українці, які з початку війни виїхали до Польщі, тепер зможуть отримувати ще один вид фінансової допомоги. Німецька благодійна організація Deaconie Katastrophenhilfe, або DKH, буде виплачувати біженцям з України певну суму грошей протягом щонайменше 3 місяців. Проте право на допомогу від DKH матимуть лише представники найбільш незахищених категорій населення.





У благодійній організації розповіли, що розмір виплати для отримувачів допомоги складатиме 700 злотих на місяць (близько 4,5 тис. грн). Якщо допомогу отримує кілька членів однієї родини, то одному з них платитимуть 700 злотих, а іншим – по 600 злотих в місяць (3,9 тис. грн).

Програма виплат від DKH не перешкоджає отриманню грошової допомоги від органів влади Польщі. Але якщо на фінансування від польського уряду мають право всі біженці з України, з виплатами від DKH все зовсім по іншому. Щоб отримати цей вид допомоги потрібно відповідати низці критеріїв.

Критерії відповідності для отримання допомоги:

заявник прибув до Польщі після 24 лютого;

заявник та його родина не отримують виплат від інших неурядових організацій;

жоден із членів родини заявника не працює у Польщі і взагалі не має джерела доходу.

Також українські біженці повинні відноситися до однієї з наступних соціальних категорій:

сама мати чи батько з дитиною у Польщі;

особа старша за 65 років сама у Польщі;

вагітна жінка;

родина з двома і більше дітьми;

родина, один з членів якої має серйозні хронічні захворювання або особливі потреби.

Для того, щоб оформити допомогу потрібно прийти до реєстраційного центру благодійної організації DKH. Якщо допомога оформлюється на родину, необхідна присутність усіх членів цієї родини. Із собою у заявника має бути лише два документи: посвідчення особистості, наприклад паспорт або права; документ, у якому зафіксована дата його в’їзду до Польщі.