Шахраї зняли гроші з банківської карти: що робити. Поради експертів

При втраті або крадіжці банківської карти потрібно негайно її заблокувати. Найшвидший спосіб – зателефонувати на гарячу лінію банку. Досить назвати ПІП та дату народження, і Вашу карту заблокують. А ось як бути, якщо шахраї встигли зняти гроші. Про це читайте в нашому матеріалі.





Якщо ви не виявили картку, це не означає, що ви її просто втратили. Можливо її вкрали. У будь-якому випадку негайно заблокуйте її в особистому кабінеті мобільного додатку, зателефонуйте на гарячу лінію банку або йдіть до найближчого відділення з посвідченням особи. Головне – швидко заблокуйте її.

Перша ознака, що аферисти заволоділи вашою карткою – дзвінок від людини, яка представляється співробітником фінансової установи і вимагає код або пароль для відновлення або навпаки блокування.

Увага! Пам’ятайте, що навіть співробітники банку не можуть питати коди, паролі або особисті дані.

Що робити після блокування карти

Після блокування карти, знадобиться відвідати відділення банку і подати заяву на перевипуск. Так ваш рахунок прив’яжуть до нової карті.

Терміни перевипуску повністю залежать від банку, і можуть зайняти від пари днів до декількох тижнів. У деяких випадках за карту потрібно доплатити, сума плати буде залежати від обраної карти.

Як діяти, якщо шахраї зняли гроші?

Якщо шахраї зняли гроші з Вашої картки, терміново пишіть заяву в поліцію. Потім повідомте про подію банку. Після цього фінансова установа проведе розслідування, в ході якого вирішуватимуть відшкодовувати або не відшкодовувати збитки. Якщо клієнт не порушував правил і його провини у втраті грошей немає – гроші йому повернуть.

Як захистити себе і гроші

В Україні існує безліч шахрайських схем. Зловмисники користуються довірливістю людей, викрадають дані, а заодно і гроші. Національний банк України радить встановити ліміти на зняття готівки, виходячи з ваших витрат.

В такому випадку, навіть якщо у вас вкрадуть гроші, то принаймні не всю суму. До того ж з’явиться час на блокування карти.