В Україні піднімуть ціни на державні послуги: які ціни пропонують встановити нардепи

У Верховній Раді України днями зареєстрували законопроект №8193, в якому пропонується підвищити ціни на деякі послуги сервісних центрів МВС. Йдеться про послуги, пов’язані з допуском до керування транспортними засобами, а також їх оформленням. Ці тарифи автори законопроекту хочуть прив’язати до прожиткового мінімуму українців.

В проекті вже встановлені конкретні коефіцієнти, згідно з якими повинен проводитися розрахунок вартості заначених адмінпослуг. Оскільки прожитковий мінімум в 2023 році становитиме 2684 грн, то ціни на послуги сервісних центрів МВС будуть виглядати наступним чином:

державна реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку ТЗ – 0,3 від суми прожиткового мінімуму, а саме 805,20 грн;

отримання тимчасового реєстраційного талону на ТЗ – 0,2 від прожиткового мінімуму, тобто 536,80 грн;

тимчасова реєстрація ТЗ – 0,3 або 805,20 грн;

отримання водійського посвідчення – 0,3 або 805,20 грн;

обмін старого водійського посвідчення на нове – 0,15 або 402,60 грн;

обмін іноземного водійського посвідчення – 0,3 або 805,20 грн;

повернення вилученого водійського посвідчення – 0,3 або 805,20 грн;

отримання водійського посвідчення міжнародного зразка – 0,1 або 268,40 грн;

здача теоретичного екзамену по водінню – 0,15 або 402,60 грн;

здача практичного екзамену по водінню – 0,2 або 536,80 грн.

При цьому в документі зазначається, що інваліди війни та учасники бойових дій будуть звільнені від необхідності платити адміністративний збір за вказані послуги. Від них вимагатимуть лише плати за бланк.

Як розповіли в пояснювальній записці автори законопроекту, підвищення тарифів пов’язане зі зростання собівартості зазначених адміністративних послуг. Це і зарплатня працівникам, і витратні матеріали, і вартість утримання інфраструктури і ще низка інших видатків. Загальна сума таких видатків за останні кілька років зросла майже в 4 рази, тож від діяльності сервісних центрів МВС держбюджет наразі отримує замість прибутків самі лише збитки.

Та навіть в разі прийняття Радою нового закону, він наберечинності не раніше червня 2023 року, тобто лише через пів року.