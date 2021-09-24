Кому в декілька разів, а кому дріб’язок: українцям розповіли про зростання пенсій

Протягом останніх 3 років пенсія українських суддів зросла більш ніж утричі – з 25,4 тис. до 83,2 тис. грн. Тим часом пересічним громадянам такі суми й не снилися. З 2018 року українцям додали всього лише 1216 грн до щомісячної виплати. Такі шокуючі дані днями опублікував на своєму сайті Пенсійний фонд України.





Разюча різниця між виплатами простим вітчизняним пенсіонерам та суддям у відставці полягає насамперед у різних вимогах до цих двох категорій громадян.

Пенсії суддям розраховуються наступним чином:

після 20 років стажу служитель Феміди має право на 50% поточної суддівської зарплатні;

кожен наступний відпрацьований рік додає до пенсії судді ще 2% від зарплати;

залежно від остаточного стажу, пенсіонер може претендувати навіть на 90% від актуального суддівського окладу.

А от у пересічних громадян все зовсім не так. Підхід до нарахування їх пенсійних виплат принципово відрізняється від суддівської схеми. На момент завершення Пенсійної реформи в Україні, від пенсіонерів вимагатимуть щонайменше 35 років офіційного стажу. За кожен рік, відпрацьований понад норму, громадянам додають до пенсії ще по 18,5 грн, тобто по 1% від актуальної суми прожиткового мінімуму.

В цілому ж пенсію українцям розраховують за формулою: середня зарплатня в Україні за останні три роки помножити на відношення власної зарплатні громадянина до середньої, на кількість років стажу та на 1%.

Судячи з таких розрахунків, звичайний пенсіонер в Україні може розраховувати максимум на 29% від своєї зарплатні. Саме тому більшість наших співвітчизників на заслуженому відпочинку отримують щомісяця не більше 3000 грн. Тоді як судді, що заробляють набагато більше решти громадян, виходячи у відставку мають право на 80-90% від своєї зарплатні. Не кажучи вже про те, що пенсії у служителів Феміди зростають щоразу, як підіймають платню їх молодшим колегам.