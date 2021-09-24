Кому в несколько раз, а кому мелочь: украинцам рассказали о росте пенсий

В течение последних 3 лет пенсия украинских судей выросла более чем в три раза – с 25,4 тыс. до 83,2 тыс. грн. Меж тем простым гражданам такие суммы и не снились. С 2018 года украинцам добавили всего лишь 1216 грн к ежемесячной выплате. Такие шокирующие данные на днях опубликовал на своем сайте Пенсионный фонд Украины.





Поразительная разница между выплатами простым отечественным пенсионерам и судьям в отставке заключается прежде всего в различных требованиях к этим двум категориям граждан.

Пенсии судьям рассчитываются следующим образом:

после 20 лет стажа служитель Фемиды имеет право на 50% текущей судейской зарплаты;

каждый следующий отработанный год добавляет к пенсии судьи еще 2% от зарплаты;

в зависимости от окончательного стажа, пенсионер может претендовать даже на 90% от актуального судейского оклада.

А вот у рядовых граждан все совсем не так. На момент завершения пенсионной реформы в Украине, от пенсионеров будут требовать не менее 35 лет официального стажа. За каждый год, отработанный сверх нормы, гражданам добавляют к пенсии еще по 18,5 грн, то есть по 1% от актуальной суммы прожиточного минимума.

В целом же пенсию украинцам рассчитывают по формуле: средняя зарплата в Украине за последние три года умножить на отношение собственной зарплаты гражданина к средней, на количество лет стажа и на 1%.

Судя по таким расчетам, обычный пенсионер в Украине может рассчитывать максимум на 29% от своей зарплаты. Именно поэтому большинство наших соотечественников на заслуженном отдыхе получают ежемесячно не более 3000 грн. Тогда как судьи, которые зарабатывают гораздо больше остальных граждан, выходя в отставку имеют право на 80-90% от своей зарплаты. Не говоря уже о том, что пенсии у служителей Фемиды растут каждый раз, когда поднимают сумму выплат их младшим коллегам.