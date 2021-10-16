Коронавирус “Дельта” – что нового заметили в развитии болезни украинские врачи

Индийский вариант коронавируса “Дельта Плюс” впервые был зафиксирован в Индии. Он быстро охватил планету. Вирус очень агрессивный и имеет некоторые отличия в симптоматике. Недавно Виктор Ляшко сообщил, что в Украине сейчас критическая ситуация в связи с новой вспышкой Дельта. Дело в том, что каждый день инфицированных все больше, а вакцинированных людей остается по-прежнему очень мало.





Главные врачи страны рассказали, что одним из характерных симптомов болезни является резкое падение сатурации. Норма для здорового человека 95%, критический порог — это 92%. По сравнению с другими вариантами коронавируса при индийском штамме у больных сатурация снижается быстрее чем при других разновидностях болезни. Кроме резкого снижения уровня кислорода в крови также отмечаются такие отличные особенности:

снижение активности антител у вакцинированных людей;

повышенная контагиозность;

устойчивость к терапии моноклональными антителами.

Часто этот вирус путают с кишечным гриппом, поэтому долго не обращаются к врачам. Дельта распространяется быстрее, характеризуется, как более заразный вариант вируса, хотя уровень смертности у него ниже.

В Индии такой высокий уровень смертности объясняется высоким уровнем антисанитарии, и низким уровнем качества жизни индийцев. На территории Европы и США с “Дельта Плюс” проблем относительно меньше, но ситуация все равно сложная.

Симптомы коронавируса “Дельта”:

температура до 37,5 градусов;

першение в горле

расстройства желудочно-кишечного тракта

короче инкубационный период (до 1 недели).

Сейчас в некоторых областях уже переполнены ковид-госпитали. Как будет разворачиваться ситуация дальше спрогнозировать очень трудно, потому что каждый день медики дают новую неутешительную статистику.

Вакцинироваться все равно необходимо! В Минздраве рассказали, что вакцинированные люди переносят “Дельта” в легкой форме. Лечение длится меньше, восстановления организма проходит быстрее. Также врачи отметили меньше осложнений во время болезни у вакцинированных пациентов.