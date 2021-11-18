Ідеальне подружжя: названо знаки зодіаку, яким доля бути разом

Сумісність партнерів за знаками зодіаку є дуже важливою умовою щасливих стосунків. Адже розташування планет у момент народження людини має неабиякий вплив на її характер й життєві цінності. Тож представники знаків з діаметрально протилежними поняттями про кохання та стосунки просто не зможуть утворити щасливу пару.





Астрологи визначили, які знаки зодіаку ідеально підходять одне одному. Вони вкрай рідко сваряться та розуміють коханого з півслова.

Водолій і Близнюки

Уродженці цих знаків зодіаку дуже схожі між собою. Обидвоє життєрадісні та енергійні, обожнюють зміни і не уявляють свого життя без подорожей. Підтримуючи одне одного, вони здатні досягнути будь-якої мети.

Козеріг і Тілець

Сильний характер та цілеспрямованість цих знаків роблять їх ідеальним тандемом. Така пара просто «запрограмована» на багатство й успіх.

Терези і Близнюки

Цим двом знакам притаманне вміння романтизувати будь-яку ситуацію. Затяті мрійники, вони доповнюють одне одного, щоб разом втілювати в життя найсміливіші помисли.

Овен і Стрілець

Сильна натура кожного з партнерів потребує певного часу для усамітнення. Вони не можуть бути разом цілодобово. Така схожість між закоханими дозволяє їм спокійно відпускати одне одного на необхідну відстань та рятує від даремних ревнощів.

Лев і Стрілець

Динамічні та веселі люди, що народилися під цими сузір’ями, ідеально підходять одне одному. Ця пара постійно кидає виклик світу та чимдуж мчить доводити свою правоту.

Скорпіон і Лев

Пара лідерів, які прагнуть домінувати над оточуючими, та в той самий час ніколи не змагаються одне з одним. Це унікальний союз, що може витримати будь-які негаразди та разом досягти благополуччя.

Рак і Риби

Палкі та пристрасні, представники цих знаків точно знають як потрібно кохати. Вогонь, що палає між ними, неможливо загасити.

Діва і Тілець

Стабільні Тільці та критичні Діви підходять одне одному як елементи пазлу. Взаємодоповнюючі характери цих знаків дозволяють їм легко знаходити компроміс й підтримувати ідеальний енергетичний баланс у парі.