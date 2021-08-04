В питанні продажу monobank та переходу всіх його клієнтів поставлено крапку

Переговори, які буцімто вели між собою керівники monobank та “Альфа-банк”, занепокоїли чимало клієнтів мобільної фінансової установи. Адже така угода могла суттєво вплинути на порядок операцій, та інші умови, до яких вже звикли користувачі «банку без відділень». Однак представники обох банків спростували інформацію щодо угоди, хоч напередодні всіляко стимулювали інтерес громадськості до таких чуток.





Першим про неправдивість новини повідомив Олег Гороховський – один зі співзасновників необанку. Свій коментар він залишив у закритій спільноті соціальної мережі Facebook monobank Community. У коментарі зазначалося, що пояснювати «надписи на парканах» банкір не збирається. А стосовно чуток про підготовку угоди продажу може сказати лише, що вони є неправдивими.

Незадовго після появи коментаря співзасновника monobank, представники “Альфа-банк” також публічно спростували інформацію про придбання необанку. «Інформація у засобах масової інформації щодо підготовки договору із monobank не є правдою. Наразі ми не ведемо переговорів із даною фінустановою та не плануємо її придбання», – повідомили у «Альфа-банку».

Цікаво, що 2 серпня, коли розмови про переговори між двома банками лише з’явилися, обидві сторони всіляко уникали коментарів. Виглядало це як спроба підігріти інтерес ЗМІ до можливої угоди.

Та як кажуть «диму без вогню» не буває. Тож можна припустити, що спроба торгу між банками все ж мала місце, але завершилася без успіху. Саме тому обидві фінансові установи відмовляються пояснювати подробиці.

Нагадаємо, що monobank функціонує на базі ліцензії «Універсал банку», оскільки є одним з його продуктів. Взагалі ж проект фінустанови належить перу команди Fintech Band, яка сформувалася із колишніх працівників «ПриватБанку». monobank із самого початку задумувався як новітня система обслуговування клієнтів без відділень, що надаватиме усі свої послуги за допомогою смартфона.