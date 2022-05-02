Гороскоп на 2 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Це дуже неоднорідний день: що добре вранці – недоречно увечері. Цей день, у першій своїй половині може помножити Ваші досягнення, але навряд чи допоможе радикально щось змінити або почати з нуля. Також у цей день не виключається заступорка у справах.





Буде не погано побалувати себе. До вечора з’явиться товариськість, рухливість та цікавість, проте не підвищить Вашу особисту результативність.

Також у цей день всім знакам Зодіаку бажано уникати зайвої метушні та краще продумати майбутні дії. Хороші ідеї цього дня здійсняться із затримкою.

Місяць у ♈ Тельці, потім у знаку ♊ Близнюки (з 13:46).

Тринадцятий сонячний день.

Сонце в знаку ♈ Телець.

Камені дня: агат, рубін, авантюрин.

Кольори дня: Чорний, бузковий та білий.

Їжа: день помірності, м’ясо не рекомендується.

Вдалий день: ♊ Близнюки

Сприятливий день: ♐Стрілець

Небезпечний день: ♓Риби

Несприятливий день: ♑Козеріг

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку